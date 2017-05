Lexus introduceert kennismakingslease

1 mei 2017 | Lexus introduceert een nieuwe leasevorm: kennismakingslease. Hiermee kunnen zowel zakelijke rijders als particulieren vrijblijvend kennismaken met Lexus. De klant kan drie maanden de Lexus CT 200h, IS 300h of NX 300h Business Line ervaren, evenals de service van de dealer. Na twee maanden kan de klant aangeven of hij / zijn de Lexus wil houden.

Kennismakingslease van Lexus Financial Services is bedoeld voor zowel zakelijke als particuliere consumenten die interesse hebben in het (privé) leasen van een Lexus, maar niet direct een vast contract willen afsluiten. Kennismakingslease geeft hen de mogelijkheid om vrijblijvend kennis te maken met Lexus tegen een tarief dat nagenoeg gelijk is aan het tarief dat de klant zou betalen met een regulier leasecontract.

Na twee maanden bepaalt de klant of hij / zijn de lease wil voortzetten. Zo ja, dan bestelt de Lexus dealer het Lexus model naar voorkeur met alle gewenste specificaties. Lexus Financial Services zet vervolgens het Kennismakingsleasecontract om naar een regulier leasecontract. Het nieuwe contract gaat in bij aflevering, maximaal vier maanden na de bestelling.

Lexus Financial Services berekent vooraf het maandtarief van het nieuwe leasecontract, zodat de klant weet of de Lexus van zijn keuze binnen zijn of haar budget past. Dit maandtarief kan vanwege modelspecificaties, kilometrage en looptijd afwijken van dat van het Kennismakingsleasecontract. Indien de klant geen nieuw contract wil, kan hij / zij nog één maand in de Lexus blijven rijden voordat deze bij de dealer ingeleverd moet worden.