Kia breidt uit naar India

1 mei 2017 | Kia heeft als ambitie om uit te groeien tot een toonaangevende, internationale autoproducent en blijft daarom het verkoopnetwerk uitbreiden. Nieuw op de kaart is India waar Kia vanaf 2019 auto's zal verkopen. Het Koreaanse automerk bouwt allereerst een nieuwe fabriek in Anantapur in India.

Kia heeft voor de nieuwe fabriek een overeenkomst bereikt met de overheid van de Indiase deelstaat Andhra Pradesh. De bouw van de fabriek, de eerste van Kia in India, start in het vierde kwartaal van 2017. In de tweede helft van 2019 moet de fabriek klaar zijn en kan met de autoproductie worden begonnen. De capaciteit bedraagt circa 300.000 auto's per jaar.

India is de snelst groeiende markt voor nieuwe auto's en de vijfde grootste automarkt ter wereld. In 2016 werden in India meer dan 3,3 miljoen nieuwe auto's verkocht. Experts verwachten dat India uitgroeit tot de op twee na grootste automarkt tegen het einde van 2020. Samen met het groeiende leveranciersnetwerk en de beschikbaarheid van goedgeschoolde arbeidskrachten zijn er voor Kia voldoende redenen om te investeren in een nieuwe fabriek in India. De investering bedraagt circa 1,1 miljard dollar en is niet alleen goed voor de lokale economie, maar ook voor de werkgelegenheid.

De fabriek vormt de geboortegrond van een compacte sedan en een compacte SUV voor de Indiase markt. Op de productiefaciliteit met een oppervlakte van ruim twee vierkante kilometer brengt Kia diverse faciliteiten onder, waaronder een moderne lasstraat, een uitgebreide spuiterij en een assemblagehal. De grond van de productiefaciliteit vormt straks tevens de thuisbasis van diverse leveranciers.

Dankzij de nieuwe fabriek in India kan Kia zijn positie als één van de snelste groeiende automerken ter wereld kan behouden. De nieuwe faciliteit in Anantapur geeft Kia de mogelijkheid om auto's lokaal te produceren en te verkopen in India, maar ook om te profiteren van duurzame verkoopgroei, zowel lokaal als internationaal. "Wereldwijd neemt de vraag naar Kia-modellen toe. Dit is onze meest recente stap om een toonaangevende internationale autoproducent te worden", zegt Han-Woo Park, President van Kia Motors Corporation.