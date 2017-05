Skoda bouwt miljoenste Superb

1 mei 2017 | Skoda heeft de miljoenste Superb geproduceerd. Het exemplaar, een hatchback in luxe Laurin & Klement-uitvoering, rolde van de assemblagelijn in Skoda's Tsjechische Kvasiny-fabriek. Van de derde generatie Superb, die sinds maart 2015 op de markt is, zijn in twee jaar tijd 250.000 stuks gebouwd.

De productiecijfers spreken boekdelen over het succes van de Superb. Van de eerste generatie (die in 2001 werd gelanceerd) zijn 136.100 exemplaren geproduceerd, waarna de tweede generatie (die liep van 2008 tot 2015) daar met 618.500 stuks ruimschoots overheen ging. De huidige Superb wordt sinds maart 2015 verkocht, maar is nu al hard op weg om het record van zijn voorganger te breken. In slechts twee jaar bouwde Skoda reeds 250.000 derde generatie Superbs.

Al in 1934 bouwde Skoda de 640 Superb. De naam komt van het Latijnse woord 'superbus', hetgeen 'voornaam', 'uitstekend' of 'magnifie' betekent. Het zeldzame model, er zijn niet meer dan tweehonderd 640 Superb's gebouwd, werd aangedreven door een 2,5 liter zescilinder met 55 pk en had geavanceerde onafhankelijke ophanging voor en achter in plaats van starre assen.

In 2001 zette de nieuwe Skoda Superb gelijk nieuwe standaarden in de middenklasse, want er was geen concurrent die zoveel binnenruimte bood. Bovendien scoorde de Superb punten bij kopers met zijn ontwerp, zijn moderne technologie en zijn standaard ABS, ESC en zes airbags.

De tweede generatie van de hedendaagse Skoda Superb debuteerde op de Autosalon van Genève in 2008. Het nieuwe model had nog meer interieurruimte, een elegant voorkomen, bouwkwaliteit van de bovenste plank en was voor de eerste keer leverbaar met vierwielaandrijving. De nog praktischere Superb COMBI verscheen in 2009.

Superb nummer drie (2015) is de eerste Skoda met uitgebreide connectiviteitsmogelijkheden. Uiteraard heeft hij weer de meeste binnenruimte in zijn klasse en staat bij garant voor nog meer veiligheid en comfort. Voor de aandrijving van de nieuwste Skoda Superb zorgen EU-6-motoren, die tot wel 30 procent minder brandstof verbruiken.