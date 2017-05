BMW introduceert 530e iPerformance

27 april 2017 | Kort na de introductie van de nieuwste generatie van de BMW 5-Serie, lanceert BMW ook een plug-inhybridevariant van deze zakensedan. Deze "530e iPerformance" biedt zowel de van BMW bekende rijdynamiek als de mogelijkheid om lokaal emissievrij elektrisch te rijden. Een brandstofverbruik van 1,9 l/100 km is mogelijk met een bijbehorende CO2-emissie van 44 g/km. De 530e is sinds eind januari 2017 te bestellen bij de BMW dealer.

Een aantal discrete uiterlijke accenten verwijzen naar de aandrijftechniek van de BMW 530e iPerformance. Blauwe lamellen in de niervormige grille, blauwe naafdoppen, de laadaansluiting tussen de wielkast en de A-stijl aan de bestuurderskant, de eDrive-logo's op de C-stijlen en de 530e-badge op de kofferdeksel zijn de opvallendste herkenningspunten van de plug-inhybridevariant. Naar wens wordt de auto zonder de blauwe elementen geleverd. Bij het openen van een portier, verschijnt op de blauw verlichte dorpelpanelen de tekst 'eDrive'. De BMW 530e iPerformance is verder voorzien van een eDrive-knop in de middenconsole en specifiek voor deze modelvariant ontworpen displays in het instrumentenpaneel en in het centrale informatiescherm.

De elektromotor van het eDrive-systeem heeft een vermogen van 83 kW (113 pk) en 250 Nm koppel. De viercilinder 2,0-liter verbrandingsmotor biedt 135 kW (184 pk) vermogen en 320 Nm koppel. De gemiddelde CO2-emissie bedraagt 44 g/km. Het systeemvermogen en -koppel liggen op 185 kW (252 pk) en 420 Nm. De elektromotor en de verbrandingsmotor leveren beide hun kracht via een achttraps Steptronic-transmissie aan de achterwielen.

De 530e iPerformance heeft 6,2 seconden nodig voor de sprint vanuit stilstand naar 100 km/u en hij bereikt een topsnelheid van 235 km/u. In de praktijk bedraagt de actieradius tot 650 kilometer en puur elektrisch is het bereik 50 kilometer bij snelheden tot 140 km/u.

De elektromotor is vóór de transmissie geplaatst, zodat het vermogen ook in volledig elektrische rijmodus via de transmissie naar de achterwielen gaat. Daardoor is een koppelomvormer overbodig, wat grotendeels het extra gewicht van de elektromotor compenseert.

De hogespanningsbatterij is opgebouwd uit lithium-ion-cellen met een gezamenlijke capaciteit van 9,2 kWh. Het pakket is ondergebracht onder de achterbank en voorzien van een geïntegreerd koelcircuit. Opladen kan binnen vijf uur aan een standaard stopcontact thuis. Met een BMW i Wallbox (3,7 kWh laadcapaciteit) bedraagt de oplaadtijd drie uur. Door de plaatsing van de batterij onder de achterbank heeft de 530e iPerformance 420 liter bagageruimte en een vlakke laadvloer.

DCS is een voorspellende, duurzame en geldbesparende laadoplossing voor (deels) elektrische BMW's. DCS valt onder 360 ELECTRIC dat intelligente producten en diensten behelst ter ondersteuning van elektrische mobiliteit. Vanaf april 2017 is deze nieuwe dienst beschikbaar in Nederland en Duitsland; die lopen immers voorop als het gaat om elektrische mobiliteit, maar nog dit jaar volgen andere landen. DCS is uniek vanwege een aantal kenmerken. Dankzij een intelligent algoritme wordt de BEV (Battery Electric Vehicle) of PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) automatisch opgeladen in daluren, conform de laagste energieprijzen. Daarnaast kan de dienst gekoppeld worden aan bijvoorbeeld eigen zonnepanelen, waardoor de auto automatisch laadt op het moment dat er zonne-energie wordt opgewekt. Een gebruikelijk aantal van twaalf zonnepanelen levert jaarlijks zo'n 3.000 kWh op en dus voor ongeveer €600 aan stroom. Bovendien kan DCS op basis van de weersverwachting voorspellen hoeveel stroom de zonnecellen kunnen leveren.

DCS is standaard op elk nieuw BMW i en iPerformance model en is het eerste jaar gratis. De service kan verlengd worden voor €50 per jaar (dit is ook het bedrag voor BMW-klanten die de dienst achteraf willen aanschaffen), maar de besparing van de dienst weegt op tegen de kosten.

DCS voert het laadproces volledig autonoom uit. De laadsoftware analyseert automatisch het energieverbruikspatroon van de klant en kiest de voor het laadproces gunstigste periodes en energiebronnen. De laadtijd wordt automatisch aangepast en het systeem houdt rekening met de ingestelde vertrektijd zodat de batterij volledig geladen is en het interieur verwarmd of gekoeld op het moment dat de berijder instapt. Het algoritme leert bovendien van het gebruik waardoor het laadprogramma steeds efficiënter wordt. De gebruiker kan overigens ook kiezen om zijn auto 'onmiddellijk' te laden via de Connected App.

De unieke laadservice is voorlopig voorbehouden aan BMW i en BMW iPerformance auto's, de volledig elektrische en PHEV modellen van BMW. Later komt de service ook beschikbaar voor voertuigen van andere merken. De service gaat in eerste instantie alleen van start in Nederland en Duitsland. Een belangrijk verschil is dat DCS in Nederland ook rekening houdt met flexibele tarieven van groene energie bij een groot aanbod, bijvoorbeeld bij extreme zonneschijn of langdurig harde wind.

DCS kan zo de laadkosten aanzienlijk laten dalen. In samenwerking met energieleverancier Eneco, en voor de technologische spin-off Jedlix, worden speciale tarieven aangeboden. Bij andere aanbieders geldt alleen dag- en nachttarief. Indien ENECO de energie levert, is er met het intelligente laadsysteem bovendien geld terug te verdienen (€ 120 per jaar). DCS geeft tevens een overzicht van de laadprocessen, zodat duidelijk wordt hoeveel kWh elektriciteit is geladen, wat de kosten en de besparingen zijn en wat het aandeel zonne-energie is. Deze informatie kan ook geëxporteerd worden.

Wireless Charging voor de hoogspanningsbatterij wordt in 2018 optioneel verkrijgbaar voor de nieuwe 530e iPerformance. Deze technologie maakt het mogelijk om de batterij op te laden, zonder gebruik te maken van laadkabels. Het systeem is al eerder in prototypevorm gepresenteerd door BMW, maar wordt nu werkelijkheid. Het systeem bestaat uit een basisstation met geïntegreerde primaire spoel die bijvoorbeeld in de garage geplaatst kan worden, maar ook in de buitenlucht. De tweede spoel is geplaatst aan de onderzijde van het voertuig. Wanneer de twee spoelen zich boven elkaar bevinden ontstaat ertussen een wisselend magneetveld. Zodoende is draadloos opladen mogelijk met een laadsnelheid van 3,2 kW. De totale oplaadtijd van deze zeer gebruiksvriendelijke laadmethode bedraagt ongeveer 3,5 uur.

De nieuwe 530e iPerformance kent geen beperkingen als het gaat om uitrusting. Het uitgebreide scala een rijhulpsystemen van de nieuwe BMW 5-Serie is beschikbaar. Die werken óók in de eDrive-modus. Het gamma omvat onder meer een uitwijkhulp, waarschuwing voor kruisend verkeer, Lane Change Assistant en actieve Lane Change Warning, inclusief stuuringreep bij een dreigende aanrijding. Het optionele Active Cruise Control (ACC) en Lane Keeping Assistant (die de bestuurder helpen een veilige afstand te bewaren, te remmen, te versnellen en in de rijstrook te blijven bij snelheden tot 210 km/u) bieden nieuwe functies, onder meer de mogelijkheid om snelheidslimieten via Speed Limit Assist te versturen aan de ACC, waarbij het mogelijk is een marge van + of - 15 km/u in te stellen. Met deze voorzieningen komt de BMW 530e iPerformance weer een stap dichter bij autonoom rijden.