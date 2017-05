Hyundai Kona

Hyundai kondigt Kona aan

28 april 2017 | Hyundai onthult details over de gloednieuwe compacte B-segment-SUV die Hyundai na de zomer dit jaar introduceert. De Hyundai Kona is het volgende hoofdstuk in Hyundai's nieuwe designstrategie en heeft een uniek vormgegeven front, waarmee de auto extra opvalt in het drukke SUV B-segment.

De voor Hyundai herkenbare Cascade-grille ontbreekt uiteraard niet op de Hyundai Kona. Uniek zijn de twin-koplampen die hem een extra krachtige uitstraling geven. De LED-dagrijverlichting is boven de LED-koplampen geplaatst, waardoor het front van de Hyundai Kona extra krachtig, progressief, slank en scherp oogt. De lancering van de nieuwe B-segment-SUV vormt het startsein van de introductie van andere nieuwe SUV-modellen van Hyundai. Tussen nu en 2021 lanceert Hyundai dertig nieuwe modellen en afgeleiden, met als doel uit te groeien tot het grootste Aziatische automerk in Europa. Met de Hyundai Kona zet Hyundai de traditie voort om crossover- en SUV-modellen te vernoemen naar reisbestemmingen, zoals de Creta, Santa Fe, Tucson en Veracruz. De naam Kona is afgeleid van het Kona-district op Hawaii en weerspiegelt het unieke karakter van het eiland en de energieke levensstijl van de eilanderbewoners.