Abarth 595 nu in Pista-uitvoering

25 april 2017 | De Abarth 595 Pista vergeet zijn herkomst niet: het circuit. Er zijn 18 exemplaren beschikbaar voor Nederland. De 595 Pista staat nu bij de Abarth dealer voor 30.995 euro.

'Pista' is Italiaans voor circuit. De 595 Pista heeft dan ook een duidelijke band naar de racerij door unieke kenmerken van het 'Abarth Telemetry' systeem waarmee de bestuurder beroemde circuits, zoals Monza, Spa-Francorchamps of Red Bull Ring, kan downloaden. Tijdens tracksessies is op het scherm een gedetailleerde kaart te zien en kan de bestuurder actuele informatie krijgen om zijn of haar rondetijden te verbeteren. Bovendien zijn de sessies op te slaan voor een analyse.

De aandrijflijn van de Abarth 595 Pista bestaat uit de 1.4 T-Jet benzinemotor met 160 pk die is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Het maximale koppel bedraagt 230 Nm bij 3.000 toeren, de topsnelheid 216 km/h en de standaardsprint kan in 7,3 seconden. Het sportieve karakter kom in technisch opzicht verder tot uiting dankzij geperforeerde en geventileerde remschijven (284x22 mm vóór en 240x11 mm achter), Koni-schokdempers achter met FSD-technologie en een high-performance Abarth Record Monza uitlaatsysteem met Dual Mode en vier uitlaatpijpen.

De in 'Campovolo Grey' gespoten 595 Pista is voorzien van gele spiegelkappen en dito remklauwen. De portiergrepen en badgehouder zijn in titanium afgewerkt. Verder monteert Abarth matzwarte 17 inch 'Formula' lichtmetalen velgen met 205/45 banden en mistlampen vóór. Binnenin is de auto voorzien van in hoogte verstelbare sportstoelen met leren bekleding.

Verder heeft de Abarth 595 Pista een 7" TFT kleurendisplay, Xenon koplampen, parkeersensoren, Beats audiosysteem, automatische airconditioning en een met leer bekleed sportstuur met 12-uursmarkering. De uitrusting van de Abarth 595 Pista omvat bovendien het Uconnect navigatiesysteem met 7 inch HD touchscreen DAB+, zes luidsprekers, Bluetooth met audio streaming, USB/AUX poorten en Live services voor talrijke toepassingen.

De Abarth 595 Pista wordt in gelimiteerde oplage geproduceerd. Er zijn 18 exemplaren beschikbaar voor Nederland. De 595 Pista staat nu bij de Abarth dealer voor € 30.995.