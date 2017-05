Volkswagen Passat

Gratis DSG-automaat voor Volkswagen Passat

26 april 2017 | Volkswagen voorziet de Passat tijdelijk gratis van een automaat. Deze gratis DSG-automaat (Direct Shift Gear) met dubbele koppeling is leverbaar op alle TDI-diesel- en TSI-benzinemodellen. De gratis DSG-automaat is ook leverbaar op de Passat Business-modellen. Het totale voordeel kan oplopen tot 6.715 euro op de Passat Highline Business R, die leverbaar is vanaf 39.150 euro. De Passat Comfortline Business is er, mét DSG automaat, vanaf 36.250 euro.

Als Business Line is de Passat uitgerust met onder meer een navigatiesysteem, Adaptive Cruise Control, parkeersensoren, digitale radio-ontvangst (DAB+) en de connectiviteit en service van Volkswagens online dienst Car-Net. Daarbij worden de Business-varianten van de Passat eveneens geleverd met de Mijn Volkswagen-app. De Passat Highline Business R is voorzien van onder meer het R-Line exterieurpakket met sportief gestylde R-Line bumpers/side-skirts, 18-inch lichtmetalen velgen, getinte zijruiten en achterruit, het digitale instrumentenpaneel Active Info Display én een zwarte dakhemel. Volkswagens DSG-automaat laat zich het beste omschrijven als twee versnellingsbakken ineen. De eerste, derde en vijfde versnelling liggen op de ene en de tweede, vierde en zesde op de andere. Een dubbele koppeling maakt het mogelijk om vrijwel ononderbroken, volautomatisch te schakelen. Een Volkswagen met DSG is daardoor niet alleen sneller, maar ook tot 10 procent zuiniger. Deze automaat heeft normaliter een meerprijs van 2.900 euro (gemiddelde prijs, prijs verschilt per motor).