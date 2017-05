Nissan LEAF in Mongol Rally

26 april 2017 | Plug In Adventures, enthousiast pleitbezorger voor elektrisch aangedreven auto's, neemt voor het goede doel deel aan de Mongol Rally met een Nissan LEAF. De LEAF is de eerste volledig elektrisch aangedreven auto die deelneemt aan deze 16.000 km lange prestatierit van Schotland naar Mongolië.

De gemodificeerde Nissan is LEAF AT-EV genoemd: All Terrain Electric Vehicle. De auto is gebaseerd op de Nissan LEAF Acenta 30 kWh, die standaard een actieradius heeft van 250 km op een enkele acculading. De belangrijkste modificaties zijn gericht op de omstandigheden in de meest afgelegen gebieden van de rally.

De Nissan LEAF AT-EV is voorzien van speciale wielen en smalle banden voor optimale tractie op onverharde wegen. De wielophanging is beschermd met platen die onder de auto zijn gelast, de remleidingen zijn voorzien van beschermende omhulsels en een 6 mm dikke aluminium plaat wapent motor en transmissie tegen rotsachtige obstakels in ruw terrein. Op het dak is een imperiaal gemonteerd voor de uitrusting van de crew en de lichtbalk met energiezuinige maar krachtige ledlampen. De aanpassingen in het interieur zijn beperkt. Er liggen rubber matten voorin en de achterbank is verwijderd, wat een gewichtsbesparing van 32 kg oplevert. Een brandblusser en eerstehulpuitrusting zijn in de bagageruimte geïntegreerd.

Chris Ramsey, de oprichter van Plug In Adventures, vertelt: "De Mongol Rally is voor ons de meest uitdagende rally met een elektrische auto tot nu toe. We zijn al een paar jaar bezig met de voorbereidingen. Er zijn op weg naar Mongolië natuurlijk steeds minder openbare oplaadpunten en het terrein wordt steeds moeilijker begaanbaar. Je kunt in Europa gebruikmaken van het zeer uitgebreide netwerk van openbare laadpunten. En aangezien je de LEAF ook kunt opladen via de normale, huishoudelijke 220-240-volt netwerkaansluitingen, kan ik de batterij ook opladen in de gebieden waar geen snellaadstations zijn".

Ramsey is van plan tijdens de rally regelmatig te stoppen om de voordelen van elektrisch rijden te promoten. Op het platform What3Words markeert hij de nog niet in kaart gebrachte oplaadmogelijkheden. Daardoor kunnen toekomstige reizigers met een elektrische auto makkelijker de exacte locaties van laadstations vinden.

Plug In Adventures is in 2011 opgericht door Chris Ramsey. Het idee kwam voort uit zijn passie voor avontuur én voor elektrische auto's. Met een groep liefhebbers van elektrische auto's in Schotland wil Ramsey het publiek op bijzondere wijze laten kennismaken met alle voordelen van elektrische auto's.

De Mongol Rally is een 16.000 km lange rally voor het goede doel. De rit door Europa en Azië voert door bergachtige gebieden, woestijnen en over steppen. Al sinds 2004 vindt de rally jaarlijks in de zomer plaats. Het evenement wordt georganiseerd door The Adventurists. The Adventurists steunen dit jaar Ramseys deelname met de Nissan LEAF AT-EV omdat dat de eerste volledig elektrische auto kan worden die de rally volbrengt en omdat die steun benadrukt dat ook de organisatie van de rally zich wil inzetten voor duurzaamheid en het milieu.