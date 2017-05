Toyota Aygo nu als Fashion Edition

24 april 2017 | Toyota introduceert in samenwerking met de Nederlandse modekenners Anna Rike, Manon Tilstra en Larissa Bruin drie speciale uitvoeringen van de AYGO. De zogenaamde Fashion Editions Sassy, Edgy en Chique hebben allemaal een uniek ontwerp, maar ook twee grote overeenkomsten: een extra rijke standaarduitrusting en een speciaal private-leasetarief.

Met Toyota Private Lease is de nieuwe AYGO voor een tarief vanaf 7 euro per dag (199 euro per maand) te rijden, met een looptijd van 48 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Alle kosten zijn inbegrepen, behalve de brandstof. De klant betaalt niet meer apart voor wegenbelasting, verzekering, reparaties en onderhoud. Met het optionele Private FlexLease is het leasecontract al na een jaar maandelijks opzegbaar. De exclusieve AYGO Fashion Editions bieden de nodige extra's, voor een beperkte meerprijs.

Alle Toyota AYGO Fashion Editions zijn uitgerust met een parkeerhulpcamera achter, Bluetooth-connectiviteit voor telefoonkoppeling en audiostreaming, lichtmetalen 15-inch wielen én een elektrisch bedienbaar canvas dak. Het design van elke uitvoering is uniek.

Larissa Bruin is psychologe en styliste en woont in Amsterdam. Ze begon ruim vijf jaar geleden haar blog "From Hats To Heel"s en schrijft over mode, reizen en schoonheid. Samen met Toyota ontwierp ze de AYGO "Fashion Edition Sassy" in de kleur "Cool White"! De uitvoering AYGO Fashion Edition Sassy is met Private Lease te rijden voor 8,90 euro per dag (269 euro per maand).

Manon Tilstra is al van jongs af aan gefascineerd door make-up, mode en reizen. Ze blogt en vlogt hier sinds 2012 over op YouTube, Instagram en haar eigen blog. De Toyota AYGO Fashion Edition Edgy is haar creatie: een uitvoering met rode details (rode spiegelkappen, bumperelementen, dorpelstrips en naafdoppen) maar ook een stoere Metallic Charcoal Grey lak. De Toyota AYGO Fashion Edition Edgy is met Private Lease te rijden voor 9,20 euro per dag (279 euro per maand).

Anna Rike woont in Zwolle en is al acht jaar mode blogger. Ze heeft een passie voor kleding en stijle. Dat is terug te zien in de Toyota AYGO Fashion Edition Chique, die door haar is ontworpen. De combinatie maakt deze AYGO met verchroomde ornamenten en Metallic Midnight Sky Black lak verrassend stijlvol. De AYGO Fashion Edition Chique is met Private Lease te rijden voor 9,50 euro per dag (289 euro per maand).

Toyota werkt tevens samen met Fashionchick, een online winkel voor vrouwen. De kandidaat die aan het einde van het tv-programma Fashionchick make-over (elke zondag om 19:00 uur op NET5) een make-over krijgt, mag een jaar lang rijden in de speciale AYGO. En in "Elke dag een look" presenteren de drie specialisten een stijl die past bij hun AYGO.