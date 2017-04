Toyota LandCruiser nu als Challenger

21 april 2017 | Toyota introduceert de Land Cruiser Challenger. Deze speciale uitvoering van de Land Cruiser is extra compleet uitgerust en vooral bedoeld voor de mkb'er en zzp'er die met regelmaat een zware aanhanger achter zijn auto heeft hangen. Het maximaal aanhanggewicht (geremd) bedraagt 3.500 kg. De prijzen van de Land Cruiser Challenger 4WD op grijs kenteken beginnen bij 46.195 euro exclusief BPM en BTW.

Toyota rust de 5-deurs Land Cruiser Challenger modeljaar 2017 standaard uit met onder meer 17-inch lichtmetalen velgen, parkeersensoren achter, een parkeerhulpcamera, een Toyota Touch 2 multimediasysteem met Toyota Go Plus navigatiesysteem, digitale radio (DAB+) en exclusieve 'Challenger' lederen bekleding met stoelverwarming vóór. Extra stoer is de parelmoerkleur 'Vintage Brown' welke exclusief is voor de Land Cruiser Challenger. De Challenger is verder te herkennen aan de speciale Challenger-badges, chromen grille en zwarte treeplanken.

De Toyota Land Cruiser Challenger is altijd uitgerust met een 2,8-liter D-4D dieselmotor (130 kW/177 pk) en een 6-trapsautomaat. Het koppel bedraagt 450 Nm. De Land Cruiser Van Challenger is leverbaar met de keuze uit vier ombouwvarianten. Hierdoor is er keuze is uit een ruimere cabine of ruimere laadruimte en keuze uit een hoog dak met 30 cm kopschot of een standaard dak met een volledige tussenwand.

De Land Cruiser Challenger is ook op geel kenteken verkrijgbaar; de prijzen beginnen dan bij 90.730 euro rijklaar. Deze uitvoering is naar wens leverbaar met zeven zitplaatsen. De achterste zitrij is in dit geval opklapbaar. Verder krijgt de Climate Control er een extra, derde zone bij. Per direct is de Land Cruiser Challenger te bestellen bij elke Toyota dealer.