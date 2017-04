Volkswagen en Eneco introduceren laadabonnement

21 april 2017 | Volkswagen en Eneco introduceren een laadabonnement met Eneco HollandseWind, waarmee e-Golf-rijders bij alle laadpalen in Nederland groene stroom kunnen (snel)laden voor een vast bedrag per maand. Samen met de leasetarieven van de e-Golf maakt dit nieuwe laadabonnement elektrisch rijden niet alleen makkelijker en CO2-neutraal, maar ook bereikbaarder.

Het nieuwe HollandseWind laadabonnement van Volkswagen en Eneco, dat maandelijks opzegbaar is, werkt met 7 verschillende bundels die gebaseerd zijn op het aantal te rijden kilometers per jaar. Zo is de 10.000 km bundel (1.667 kWh) verkrijgbaar voor 35 euro per maand. De prijs voor de 20.000 km bundel (3.333 kWh) bedraagt 70 euro per maand en voor 30.000 km (4.167 kWh) is dat 105 euro. Deze tarieven zijn na MIA aftrek en exclusief BTW.

Een belangrijk voordeel van deze bundels is dat de energiekosten vooraf duidelijk zijn. Het daadwerkelijke energieverbruik wordt doorlopend gemonitord en eventuele meer gereden kilometers (buiten de bundel) worden tegen een vooraf overeengekomen tarief verrekend. Indien er minder kilometers worden gereden, dan gaan de niet gebruikte kWh's mee naar het volgende jaar. Desgewenst kan zonder meerkosten worden gekozen voor een grotere of kleinere bundel.

Het nieuwe HollandseWind laadabonnement, dat exclusief is voorbehouden aan de nieuwe e-Golf, is niet alleen 100 procent groen, maar biedt ook belangrijke financiële voordelen. Dit laadabonnement helpt e-Golf-rijders namelijk bij het tot wel 50 procent besparen op de brandstofkosten ten opzichte van die van een vergelijkbare Golf op benzine. Bij een jaarkilometrage van 20.000 bedragen de maandelijkse brandstofkosten voor een vergelijkbare Golf 1.5 TSI DSG, 140 euro per maand versus 70 euro voor de e-Golf. Bij deze calculatie is uitgegaan van een benzineverbruik van 6,2 l per 100 km, een brandstofprijs van €1,36 excl. BTW en een jaarkilometrage van 20.000 km. De gemiddelde benzinekosten per maand bedragen dan € 140 excl. BTW. Het laadabonnement o.b.v. 20.000 km per jaar kost € 70 excl. BTW per maand.

Naast de lage energiekosten biedt de e-Golf nog meer financiële voordelen. Zo is deze elektrische aangedreven Volkswagen niet alleen vrijgesteld van BPM en wegenbelasting, maar komt hij bij zakelijk gebruik ook in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek (MIA).

Het maandelijkse leasetarief voor de e-Golf komt zo bij Volkswagen Financial Services op 515 euro (op basis van 48 maanden en 20.000 km/jaar). Inclusief de energiebundel van 70 euro (20.000 km/jaar) komen de totale kosten op 585 euro per maand (wederom na MIA aftrek en exclusief BTW).

Zakelijke rijders profiteren van slechts 4% bijtelling en kunnen deze elektrische Golf al rijden vanaf 52 euro netto bijtelling per maand, gebaseerd op fiscale waarde van 37.900 euro en een inkomstenbelastingpercentage van 40,8%.

De nieuwe e-Golf is de eerste van een breed aanbod elektrische Volkswagens. Het 35,8 kWh accupakket van deze volledig elektrische Volkswagen zorgt voor een zeer bruikbare actieradius van maximaal 300 km (NEDC). De elektromotor levert 100 kW/136 pk. Met de 7,2 kW-lader is de accu in minder dan 5.5 uur volledig op te laden. Met een 40 kW snellader laadt de accu in 45 minuten voor 80% op. De e-Golf is leverbaar vanaf 38.970 euro4. Het maandelijkse leasetarief voor de e-Golf komt bij Volkswagen Financial Services, op 518 euro (na MIA en exclusief BTW op basis van 48 maanden en 20.000 km/jaar).