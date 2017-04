Opel maakt prijs Ampera-E bekend

21 april 2017 | Opel maakt de langverwachte prijzen van de volledig elektrische Ampera-e bekend. De vanafprijs bedraagt 40.995 euro. De volledig elektrische Ampera-e kwalificeert bij gecombineerd zakelijk en privé gebruik voor vier procent bijtelling in Nederland. De Ampera-e Innovation kan vanaf heden besteld worden, maar zal naar verwachting vanaf begin 2018 leverbaar zijn. Klanten die als eerste in aanmerking willen komen voor de Ampera-e kunnen de Ampera-e Launch Executive bestellen: een full option uitvoering, waarvan de eerste exemplaren dit najaar uitgeleverd zullen worden.

Met een vanafprijs van € 40.995,- (inclusief BTW, afleverkosten en laadkabel voor publieke laadpunten) voor de Ampera-e Innovation maakt Opel elektrisch rijden met een grote actieradius bereikbaar. Volgens de New European Driving Cycle (NEDC) kan de elektrische Opel op een volle acculading van de 60 kWh batterij 520 kilometer afleggen. Hiermee komt de Ampera-e op z'n minst 30 procent verder dan zijn grootste concurrenten in het segment. Met zo'n grote actieradius rekent de Ampera-e voorgoed af met de voornaamste drempel om elektrisch te gaan rijden: de angst om te stranden met een lege batterij. Zelfs volgens de WLTP-cyclus (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure), die het rijbereik in de praktijk benadert, biedt de Ampera-e een actieradius van 380 kilometer. Uiteraard is de actieradius in de praktijk afhankelijk van diverse factoren, zoals de weersomstandigheden en het rijgedrag van de bestuurder.

De Ampera-e levert sportieve prestaties dankzij een elektromotor met een maximumkoppel van 360 Nm en een vermogen van 150 kW (204 pk). De volledig elektrische Opel sprint in 3,2 seconden van 0 naar 50 km/u. De topsnelheid is ten faveure van de totale actieradius begrensd op 150 km/u.

Het batterijpakket is onder de vloer gemonteerd en maakt deel uit van de bodemplaat van de auto, zodat het interieur onverminderd plaats biedt aan vijf personen. De bagageruimte bedraagt 381 liter of 1.274 liter wanneer de achterbank is neergeklapt. Dat is aanzienlijk meer dan andere, grotere auto's uit de compacte klasse.

De Opel Ampera-e is nu al een ongekend groot succes in Noorwegen, de meest volwassen EV-markt die er momenteel is. De Ampera-e wordt sinds december 2016 in Noorwegen verkocht. Tot nu toe zijn aldaar al meer dan 4.000 orders genoteerd. Om gehoor te kunnen geven aan de grote vraag in Noorwegen en tegelijk rekening te kunnen houden met de beperkte beschikbaarheid van de Ampera-e, heeft Opel zijn lanceringsstrategie voor heel Europa aangepast. Opel focust in 2017 op vier landen: Noorwegen, Nederland, Zwitserland en Duitsland. De Opel Ampera-e komt in andere landen later dan gepland op de markt. De naar verwachting grote vraag in Nederland kan betekenen dat levertijden relatief snel kunnen oplopen.

De verkoop van de Opel Ampera-e vindt plaats bij vooraf geselecteerde Opel-dealers, de zogeheten e-agents. In Nederland gaat het om 28 verkooppunten. Deze gespecialiseerde dealers hebben de knowhow die noodzakelijk is om de Ampera-e te verkopen en te onderhouden. Dit zijn voornamelijk dealers in (groot)stedelijke gebieden, waar meer vraag bestaat naar elektrische auto's dan in het buitengebied. De eerste Opels Ampera-e zullen vanaf begin juli bij de Ampera-e agents beschikbaar zijn voor proefritten.