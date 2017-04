Toyota Auris nu als Black Edition

20 april 2017 | Toyota introduceert de Auris Black Edition. Dankzij zwarte details maakt deze speciale uitvoering een extra krachtige indruk. De prijzen beginnen bij 27.595,- euro. De Auris Black Edition staat vanaf juni bij de Toyota dealer en is per 1 mei te bestellen.

De nieuwe Toyota Auris Black Edition is gebaseerd op de Dynamic-uitvoering en te herkennen aan de zwarte buitenspiegelkappen, achterspoiler en dakvinantenne. Ook het dak en de grille zijn volledig in zwart uitgevoerd. Zwarte zijskirts en 17-inch lichtmetalen wielen zijn optioneel leverbaar en geven de Auris een extra dynamische uitstraling. De Toyota Auris Touring Sports Black Edition is bovendien voorzien van zwarte dakrails.

De Auris Black Edition is ook leverbaar als Hybrid. De Auris Hybrid kan, afhankelijk van de rijomstandigheden, tot 50 procent van de tijd volledig elektrisch rijden. Daarnaast is er keuze uit de 1.2 Turbo met 116 pk/85 kw benzinemotor en 1.6 D-4D-F met 112 pk/82 kw dieselmotor.

Vrijwel iedere Auris is standaard uitgerust met de actieve veiligheids- en rijhulpsystemen van Toyota Safety Sense. Dit omvat Pre-Collision System (PCS), Lane Departure Alert (LDA), Automatic High Beam (AHB) en Road Sign Assist (RSA).