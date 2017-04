14 april 2017 | Volvo bestaat 90 jaar. Volvo en veiligheid zijn al die tijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al sinds de oprichting in 1927 geeft Volvo voorrang aan veiligheid. Dat ligt opgesloten in het DNA. "Autorijden is mensenwerk. Voor alles wat we bij Volvo maken, is veiligheid daarom de leidraad en dat moet ook zo blijven", zeiden oprichters Assar Gabrielsson en Gustaf Larson al. Met die gedachte patenteerden beiden de naam Volvo, Latijn voor 'ik rol'. Zijn veiligheidsbelofte komt Volvo al decennialang na. Met klinkende resultaten, zoals het redden van mensenlevens.

Gabrielsson en Larson zijn in 1927 met Volvo begonnen, omdat ze vonden dat geen enkele auto sterk en veilig genoeg was voor de toen vaak uitdagende Zweedse wegen. Een treffend voorbeeld van de voortrekkersrol van Volvo op het gebied van veiligheid is de driepuntsgordel uit 1959. Naar schatting heeft deze baanbrekende uitvinding van Volvo-ingenieur Nils Bohlin in de loop der tijd ruim een miljoen mensenlevens gespaard. Tegenwoordig zijn vrijwel alle nieuwe auto's uitgerust met driepunts veiligheidsgordels.

Andere belangrijke historische veiligheidsnoviteiten die Volvo bedacht en ontwikkeld heeft: de veiligheidskooi die in 1944 in de Volvo PV444 debuteerde, het antiwhiplashsysteem WHIPS dat in 1998 zijn debuut maakte, SIPS (Side Impact Protection System) uit de in 1991 geïntroduceerde Volvo 850 en het noodhulpsysteem Volvo On Call uit 2000. Tegenwoordig zijn alle nieuwe modellen van Volvo uitgerust met diverse geavanceerde IntelliSafe-technologieën die de bestuurder ondersteunen tijdens het rijden, helpen een ongeluk te voorkomen en inzittenden beschermen als een aanrijding toch onvermijdelijk blijkt.

Dit alles heeft ertoe geleid dat Euro NCAP, het onderzoeksinstituut dat de botsveiligheid van auto's test, de Volvo XC90 beloont met de maximale veiligheidsscore van vijf sterren. Nooit eerder behaalde een auto in de categorie Safety Assist de maximumscore voor autonome noodremtests. De Volvo S90 en V90 behaalden bovendien de hoogste score voor voetgangersbescherming (zes punten) tot nu toe. De top 3 van hoogste Euro NCAP-scores aller tijden bestaat nu volledig uit Volvo's.

"We werken al jaren intensief met veiligheidssystemen die ongevallen helpen voorkomen en we zien hoe effectief deze zijn", vertelt Malin Ekholm, Senior Director van Volvo Cars' Safety Centre. "Alleen al in Zweden constateren we 45 procent minder kop-staartbotsingen dankzij onze Collision Warning with Autobrake." Collision Warning with Autobrake is onderdeel van City Safety. Het percentage minder kop-staartbotsingen is vastgesteld in vergelijking tot auto's die zijn uitgerust met de derde generatie van dit systeem. De City Safety-veiligheidstechnologie, standaard op alle nieuwe modellen van Volvo, levert verder tot 28 procent minder schadeclaims op. Dat blijkt uit groot wetenschappelijk onderzoek (2015) op basis van schaderapporten van Zweedse verzekeringsmaatschappijen.

Autonoom rijden is voor Volvo geen hype, maar moet een belangrijke bijdrage leveren aan het veiliger maken van de modellen van Volvo. De doelstelling Vision 2020 die Volvo al sinds 2008 hierbij hanteert is glashelder: vanaf het jaar 2020 mag niemand in een nieuwe Volvo ernstig gewond raken of om het leven komen. Volvo is een van de eerste autofabrikanten ter wereld die volledige aansprakelijkheid zal aanvaarden wanneer Volvo-modellen in autonome modus rijden. De semi-autonome rijmodus Pilot Assist is standaard op de Volvo 90-serie.

Elk nieuw model dat Volvo introduceert, is nog veiliger. De onlangs gepresenteerde Volvo XC60 is hier een goed voorbeeld van en bewijst het leiderschap van Volvo op het gebied van veiligheid. Drie nieuwe veiligheidssystemen assisteren, indien gevraagd, bij het sturen om een mogelijke aanrijding te helpen voorkomen. "Met de nieuwe Volvo XC60 nemen we een volgende belangrijke stap in het terugdringen van vermijdbare ongevallen", besluit Malin Ekholm.

Mijlpalen in 90 jaar veiligheid van Volvo Cars: