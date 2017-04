Seat maakt prijzen nieuwe Ibiza bekend

13 april 2017 | De eerste prijzen van de compleet nieuwe Seat Ibiza zijn bekend. De vijfde generatie van Seat's compacte hatchback is vanaf eind volgende week bij de Nederlandse Seat-dealers te bestellen. Qua motorisering debuteert de nieuwe Ibiza met keus uit diverse benzinemotoren, tweede helft juni staat hij bij de dealer.

De nieuwe Ibiza biedt keuze uit vier uitrustingsniveaus: Reference, Style, FR en Xcellence. Die laatste twee zijn gericht op twee heel verschillende soorten bestuurders: de FR is bedoeld voor kopers die een sportieve Ibiza zoeken, terwijl de Xcellence zich richt op klanten met een voorkeur voor comfort en elegantie. Aanvullend zijn de 1.0 TSI-varianten van de Ibiza Style en FR er tevens als extra complete Business Intense-uitvoering. Met deze variant combineert Seat de vereisten van de zakelijke rijder met de geneugten van maximaal comfort. Zo beschikken de Ibiza Style Business Intense en FR Business Intense onder meer parkeersensoren voor en achter, een achteruitrijcamera, het Media System Navi met 8 inch scherm, donker getinte ramen achter, adaptive cruise control en Seat Full Link.

Op de prijslijst van de Seat Ibiza staan voorlopig drie benzinemotoren: een 55 kW/75 pk sterke MPI-motor en twee varianten van de 1.0 TSI turbo driecilindermotor, met 70 kW/95 pk of 85 kW/115 pk. Later volgen ook een 1.5 TSI EVO viercilinder met 110 kW/150 pk (augustus) en een 66 kW/90 pk leverende 1.0 TGI op aardgas. Op dieselgebied wordt de nieuwe Ibiza gefaseerd vanaf augustus leverbaar met drie versies van de 1.6 TDI, met 59 kW/80 pk, 70 kW/95 pk of 85 kW/115 pk. Standaard worden de versies tot en met 95 pk (benzine en diesel) geleverd met een handgeschakelde vijfbak. De krachtigere motoren zijn gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Optioneel zijn de 1.0 TSI 85 kW/115 pk en 1.6 TDI 70 kW/95 pk ook te combineren met een zeventraps DSG-automaat met dubbele koppeling.

De nieuwe Ibiza biedt Front Assist, Adaptive Cruise Control, Keyless entry/go, de nieuwste generatie parkeersensoren voor en achter en een kwalitatief hoogwaardige achteruitrijcamera, waarvan de beelden op een 8 inch groot touchscreen worden getoond. In het interieur zijn verder een draadloze oplader en een GSM-signaalversterker beschikbaar. De Seat Ibiza is te verbinden met iedere mobiele telefoon dankzij drie opties: Apple Car Play, Android Auto en Mirror Link. Wat audio betreft heeft Seat de samenwerking gezocht met BeatsAudio. De Ibiza is er naar wens met een Beats-audiosysteem met een digitale signaalverwerker (DSP), zes premium luidsprekers, een subwoofer en een 300W versterker met acht kanalen.

Prijzen van de nieuwe Seat Ibiza beginnen bij € 15.900 voor de 1.0 MPI Reference. De Ibiza 1.0 TSI Style met 70 kW/95 pk is te bestellen vanaf € 18.400, de 1.0 TSI Style-versie met 85 kW/115 pk begint bij € 19.300. De meerprijs van de extra complete Business Intense-uitvoeringen op de Ibiza 1.0 TSI Style en FR bedraagt respectievelijk € 700 voor de Style en € 600 voor de FR. Prijzen van de dieseluitvoeringen worden later bekendgemaakt. Vanaf eind juni staat de nieuwe Ibiza bij de Nederlandse Seat-dealers.