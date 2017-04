Seat Mii

Seat verlaagt private-lease prijzen

13 april 2017 | Seat verlaagt de Private Lease tarieven voor de Mii, Ibiza en Leon tijdelijk. Onbezorgd rijden in een nieuwe Seat voor een vast all-in bedrag per maand is nu mogelijk vanaf 179 euro per maand. Bovendien krijgt iedereen die een occasion in te ruilen heeft op een nieuwe Seat Mii en Ibiza, ook nog eens duizend euro inruilkorting. Het tijdelijk extra scherpe private lease-aanbod van Seat geldt tot 1 juni.