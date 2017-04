Volkswagen e-Golf

Nieuwe Volkswagen e-Golf bij de dealer

13 april 2017 | De nieuwe elektrisch aangedreven e-Golf staat vanaf dit Paasweekend bij de Nederlandse Volkswagen-dealers. Hij is krachtiger dan zijn voorganger, heeft nu een actieradius van 300 km (NEDC norm) en is completer uitgerust. De nieuwe e-Golf is leverbaar vanaf 38.970 euro inclusief belastingen. Leasen kan vanaf 515 euro per maand.