Jeep introduceert Grand Cherokee Trackhawk

12 april 2017 | Jeep introduceert de Grand Cherokee Trackhawk 2018. Met zijn 6,2-liter V8 met mechanische compressor die goed is voor 707 pk, is de Grand Cherokee getransformeerd tot de sterkste en snelste Jeep ooit. De Trackhawk staat naar verwachting eind 2017 bij de dealer.

De Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2018 is uitgerust met een 6,2-liter V8 met mechanische compressor (supercharger) die goed is voor een vermogen van 707 pk en een koppel van 875 Nm. Gekoppeld aan de TorqueFlite-achttrapsautomaat, die evenals het nieuwe Brembo-remsysteem is aangepast om het vermogen te kunnen hanteren, staat deze nieuwe krachtbron garant voor verpletterende prestaties: 0-100 km/h in 3,5 seconde, kwartmijl (402 meter) in 11,6 seconde, een topsnelheid van 290 km/h, een remweg vanaf 100 km/h tot stilstand van minder dan 35 meter en een zijwaartse versnelling van 0,88 g op een cirkelbaan.

Het gietijzeren blok maakt gebruik van watermantels tussen de cilinders voor een optimale koeling, terwijl de smeedstalen krukas met inductiegeharde loopvlakken zo sterk is dat deze bestand is tegen een ontstekingsdruk van 110 bar. De thermisch behandelde lichtmetalen cilinderkoppen onderscheiden zich door een voortreffelijke warmtegeleiding. De natrium gekoelde uitlaatkleppen hebben een holle klepsteel gevuld met natriumzout en klepschotels van een speciale staallegering die bestand is tegen temperaturen tot 900 °C.

De compressor met een capaciteit van 2.380 cm3 per omwenteling maakt gebruik van geïntegreerde ladekoelers en een elektronisch gestuurde bypassklep die de laaddruk afregelt op 0,8 bar. De dubbele schroefrotor is voorzien van een speciale coating met:

een specifieke samenstelling van polyimide en andere kunststoffen

slijtvaste nanodeeltjes

vaste smeermiddelen, zoals PTFE (Teflon)

Deze coating maakt een kleinere speling tussen de rotors mogelijk. Dit vermindert de interne luchtlekkage, waardoor de compressor efficiënter werkt en hogere prestaties levert. De coating is bestand tegen de hoge compressietemperaturen en heeft een goede corrosiebestendigheid.

De voor de gehele levensduur met hoogwaardige synthetische olie gesmeerde compressor heeft een overbrengingsverhouding van 2,36:1 en een maximumtoerental van 14.600 toeren. De vrijloopkoppeling van de compressor werkt uiterst verfijnd en zorgt voor het kenmerkende blazende geluid dat de Jeep Grand Cherokee Trackhawk-rijder als muziek in de oren zal klinken.

De toevoer van koele buitenlucht naar de compressor vindt plaats via een luchthapper in het onderste deel van de voorbumper, op de plaats van de mistlamp aan bestuurderszijde. Deze draagt ook bij aan de luchttoevoer naar het 92mm-gasklephuis.

De inlaatlucht wordt onder zware rijomstandigheden gekoeld door een nieuw ontwikkeld koelsysteem dat met een lage bedrijfstemperatuur werkt. Waterpomp, expansiereservoir, ladekoelers en leidingen zijn zodanig ontworpen dat de temperatuur van de inlaatlucht onder extreme omgevingscondities niet hoger wordt dan 60 °C bij een luchttoevoer tot 30.000 liter per minuut.

Het brandstofsysteem met twee variabele pompen is aangepast op het hoge prestatieniveau van de motor. De aandrijflijncomponenten van de nieuwe Jeep Grand Cherokee Trackhawk zijn aangepast om het hogere motorkoppel te kunnen verwerken.

De standaard TorqueFlite-achttrapsautomaat onderscheidt zich door een verbeterde schakelrespons, een grote souplesse en rijcomfort. De software bepaalt het meest geschikte programma aan de hand van diverse variabelen, waaronder motortoerental, belasting, kickdown-bediening, voorwaartse en zijwaartse versnelling, verandering in hellingshoek, interne wrijving en terugschakelmomenten.

De Grand Cherokee Trackhawk is uitgerust met Jeeps inschakelbare Quadra-Trac 4x4-systeem met elektronisch geregeld sperdifferentieel (ELSD) in de achteras en single-speed verdeelbak. Voor een grotere sterkte en langere levensduur maakt deze nieuwe, permanent ingeschakelde verdeelbak gebruik van kettingwielen van gesmeed staal en een bredere ketting.

Ook de cardanas en de achteras zijn versterkt. Het differentieel heeft een herziene behuizing en een aangepaste vertanding van pignon en kroonwiel. Een nieuwe vierpuntsmontage op de achteras zorgt voor een betere belastingsverdeling, hogere belastbaarheid en langere levensduur. Het aandrijfkoppel wordt naar de achterwielen overgebracht door middel van nieuwe steekassen van laag gelegeerd, ultra high strength staal dat volgens het vacuüminductieproces (VIM) is gevormd en aangepaste homokineten met acht kogels.

Het standaard Launch Control-systeem van de Grand Cherokee Trackhawk coördineert de aansturing van de motor, transmissie, aandrijflijn en schokdempers voor een bliksemstart met aansluitende lineaire versnelling.

Een nieuw 'Torque Reserve'-systeem zorgt hierbij voor een verbeterde gasrespons en snellere acceleratie vanuit stilstand door de bypass-klep van de compressor te activeren om druk op te bouwen en de tijd voor het vullen van inlaatspruitstuk te minimaliseren, waarbij ook de brandstoftoevoer naar de afzonderlijke cilinders wordt afgesloten en het ontstekingstijdstip wordt aangepast. Hierdoor wordt een koppelbuffer opgebouwd die bij acceleratie vanuit stilstand kan worden aangesproken.

De onafhankelijke voorwielophanging van de Jeep Grand Cherokee Trackhawk bestaat uit korte en lange aluminium draagarmen (SLA), schroefveren, adaptieve Bilstein-schokdempers (ADS), aluminium fusee-elementen en een holle stabilisatorstang. De achterwielophanging bestaat uit een multi-link constructie met schroefveren, adaptieve Bilstein-schokdempers (ADS), aluminium onderste draagarmen, onafhankelijke bovenste draagarmen (reactiestang en camberarm), aparte spoorstangen en een holle stabilisatorstang.De nieuwe Jeep Grand Cherokee Trackhawk staat 2,5 centimeter lager op zijn wielen dan de andere Grand Cherokee-modellen met uitzondering van de SRT. Daarnaast onderscheidt hij zich met wielkastranden in carrosseriekleur, zijskirts en een verhoogde motorkap met dubbele luchtinlaat.

Een ander opvallend element is de modelspecifieke zevensleufs grille. Deze vormt één geheel met de in glanzend zwart uitgevoerde koplampbehuizingen, die fraai contrasteren met de led-omlijsting van de adaptieve bi-xenon-koplampen. Mistlampen ontbreken: deze zijn achterwege gelaten om plaats te maken voor luchtinlaten naar de motorruimte en oliekoeler zonder het evenwichtige design van de voorzijde te verstoren.

Aan de achterzijde kenmerkt de Grand Cherokee Trackhawk zich door een unieke, glanzend zwarte diffuser, waaruit vier zwartverchroomde 4-inch uitlaatuiteinden steken. Deze maken deel uit van een nieuw, viervoudig uitlaatsysteem dat tijdens voluit accelereren een adembenemend geluid produceert.

Op beide voorportieren bevindt zich een glanzend zwarte 'Grand Cherokee Supercharged'-badge met een titanium/chroomkleurige omlijning. Een Trackhawk-badge in een soortgelijke kleurstelling siert de achterklep.

Standaard is de Grand Cherokee Trackhawk uitgerust met 20x10-inch titanium velgen met matverchroomde naafdoppen en een open design waarin de opvallende gele remklauwen goed zichtbaar zijn. In plaats daarvan kan ook worden gekozen voor in zijdeglans zwart afgewerkte lichtgewicht 20x10-inch velgen van gesmeed aluminium die bijna 5,5 kg lichter zijn dan de standaard velgen. Voor de banden bestaat er een keuze uit de nieuw ontwikkelde Pirelli 295/45ZR20 Scorpion Verde all season-banden en de eveneens nieuwe Pirelli P Zero vierseizoenenbanden met extra hoge snelheidsindex.