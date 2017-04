Nieuwe Lexus LS ook als F-SPORT

11 april 2017 | Lexus presenteert op de New York International Auto Show (14-23 april 2017) de nieuwe Lexus LS 500 F SPORT. Deze extra dynamische uitvoering heeft een sportief uiterlijk, zowel van binnen als van buiten. Diverse technische innovaties beloven bovendien meer rijdynamiek. De nieuwe Lexus LS F SPORT wordt leverbaar als 500 en als 500h met hybride aandrijflijn.

De F SPORT uitvoering van de Lexus LS is herkenbaar aan een eigen grille. De combinatie met grotere luchtroosters resulteert in een duidelijk sportiever ontwerp, maar ook in een betere motorkoeling. F SPORT logo's op de zijschermen, exclusieve 20-inch wielen, een subtiele achterspoiler en zijskirts doen de rest. Exclusief voor de Lexus LS F Sport zijn de kleuren 'White Nova' en 'Heat Blue'.

In het interieur zijn de speciale F SPORT stoelen met verbeterde ondersteuning te vinden. Een F SPORT stuurwiel en een instrumentarium, geïnspireerd op dat van Lexus' supersportauto LFA. Aluminium pedalen, een met geperforeerd leder afgewerkte F SPORT schakelpook, maar ook suéde-bekleding voor de stoelen en dakhemel maken het geheel compleet. Optioneel levert Lexus roodkleurige interieurbekleding.

De Lexus LS F SPORT staat net als de reguliere LS op het GA-L platform (Global Architecture for Luxury Vehicles). Dit stijfste platform dat Lexus tot nu toe ontwikkelde maakte met een kortere wielbasis zijn debuut in de coupé LC 500(h). Het lagere zwaartepunt en de lagere, meer centrale positie van motor en inzittenden zouden een positief effect hebben op het comfort en de stabiliteit.

De chassiscontroletechnologie genaamd "Vehicle Dynamics Integrated Management" (VDIM) belooft meer controle en wendbaarheid. De LS 500 F SPORT is standaard uitgerust met Lexus Dynamic Handling (LDH, vierwielbesturing), luchtvering met actieve stabilisatoren en staat op 20-inch lichtmetalen wielen met banden in de maat 245/45RF20 vóór en 275/40RF20 banden achter. Grotere remmen met zes zuigers vóór en vier zuigers achter beloven extra stopkracht.

Lexus Safety System+ is standaard en bestaat uit de actieve veiligheidssystemen Pre-crash Safety, Rear Cross Traffic Alert and Breaking, Adaptive Cruise Control en Advanced Lane Keeping Assist. Een veiligheidsprimeur is de Pedestrian Detection met Active Steering. Als het systeem een voetganger detecteert en een aanrijding dreigt, remt de LS automatisch en stuurt hij om de voetganger heen zonder de rijbaan te verlaten. Nieuw is eveneens Lexus CoDrive. Dit is een rijassistentiesysteem dat de bestuurder ondersteunt bij het sturen op snelwegen.

De Lexus LS 500 F SPORT maakt gebruik van een volledig nieuwe 3,5-liter V6 met dubbele turbo. Deze motor levert 310 kW / 421 pk en 600 Nm koppel. Vanuit stilstand accelereert de LS 500 in 4,5 seconden naar 100 km/uur. De LS 500h F SPORT heeft het "Multi Stage Hybrid" systeem bestaande uit een 3,5-liter V6 Dual VVT-i benzinemotor met twee elektromotoren en een lithium-ion accu. Het gecombineerde vermogen bedraagt 264 kW (359 pk).