Fiat 500X

Fiat 500X diesel nu ook met automaat

11 april 2017 | Fiat heeft de 500X op diverse punten opgefrist en introduceert tevens de 120 pk sterke 1.6 MultiJet dieselmotor nu ook in combinatie met de automatische DCT transmissie. De 500X 1.6 MultiJet 120 DCT is leverbaar vanaf 29.795 euro als Business uitvoering. Er is nu een 500X vanaf 22.895 euro. Zakelijk is de 500X Business vanaf 190 euro bijtelling per maand te rijden.