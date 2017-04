Jaguar F-TYPE Coupe

Nieuwe basismotor voor Jaguar F-TYPE

12 april 2017 | Jaguar breidt het aanbod van de F-TYPE Coupé en Convertible uit met een nieuwe 2.0 liter viercilinder Ingenium turbobenzinemotor. Het betreft de krachtigste viercilindermotor die ooit in een productie-Jaguar is toegepast. De verkoop van de nieuwe F-TYPE met 2.0 viercilinder Ingenium benzinemotor start per direct. De prijzen beginnen bij 71.620 euro voor de Coupé. De Convertible is er vanaf 78.720 euro.

De nieuwe 2.0 liter viercilinder Ingenium turbobenzinemotor levert 221 kW (300 pk) vermogen en een maximumkoppel van 400 Nm bij 1.500 t/min. Geholpen door de standaard gemonteerde achttraps Quickshift-automaat levert de viercilindermotor een uitstekende respons over het gehele toerengebied. Dat resulteert in een sprint van 0-100 km/u in 5,7 seconden en een topsnelheid van 249 km/u. Daarmee accelereert de viercilinder F-TYPE slechts een fractie trager dan de F-TYPE met 250 kW (340 pk) sterke 3.0 V6, terwijl het verbruik 16% lager ligt. Zowel in de F-TYPE Coupé als in de Convertible laat de 2.0 liter motor een gemiddeld verbruik (NEDC) van 7,2 l/100 km noteren, wat overeenkomt met een CO2-emissie van 163 g/km. De Jaguar F-TYPE met viercilindermotor is gebaseerd op de onlangs vernieuwde F-TYPE met een reeks noviteiten op het gebied van in- en exterieurdesign en technologie voor verbeterde veiligheid en infotainment. Daarbij heeft de nieuwe instapversie een onderscheidend, eigen karakter. De volledig uit aluminium vervaardigde Ingenium benzinemotor draagt bij aan de totale gewichtsreductie van 52 kg. Het lagere gewicht op de vooras en specifieke aanpassingen aan het onderstel beloven een betere stuurrespons, wendbaarheid en rijcomfort. Tevens is de viercilinderuitvoering te herkennen aan de nieuw ontworpen, enkele uitlaatdemper. Daarbij hebben de ingenieurs het uitlaatgeluid nauwkeurig gefinetuned voor een zeer karaktervol geluid. De R-Dynamic uitvoeringen hebben een actief sportuitlaatsysteem met vlinderkleppen voor een nog intenser geluid..