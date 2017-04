McLaren start productie 720S

11 april 2017 | McLaren Automotive viert vandaag de start van de reguliere productie van de nieuwe 720S. Symbool hiervoor staat het afronden van de 'Job #1'-auto, een linksgestuurde, in Glacier White gespoten 720S die door de vakmannen en -vrouwen van McLaren met de hand is gebouwd en klaarstaat om het McLaren Production Centre in Woking, Engeland te verlaten.

Het schakelen naar volledige, reguliere productie is de start van een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van McLaren Automotive. De tweede generatie Super Series, codenaam P14, vervangt de eerste generatie P11 waar de originele McLaren 12C en zijn derivaten toe behoren, maar ook de McLaren 650S en 675LT.

"Nu de bouw van de nieuwe McLaren 720S op volle toeren draait is het een mooi moment voor McLaren Automotive om even stil te staan bij het feit dat het voor het eerst is dat we, sinds we in 2010 begonnen, een complete modellenlijn vervangen door een geheel nieuwe". aldus Mike Flewitt, Chief Executive Officer van McLaren Automotive, tijdens een korte ceremonie in het McLaren Production Centre bij het afronden van de Job #1-auto. "De interesse van klanten in de nieuwe McLaren 720S , die in maart werd onthuld op de Internationale Autotentoonstelling in Genève, overtreft onze verwachtingen en dat maakt het iets makkelijker om vaarwel te zeggen tegen de succesvolle eerste generatie Super Series. We hebben immers een opvolger in huis die de lat in het supercarsegment opnieuw hoog legt, heel hoog zelfs. "

Als eerste van 15 nieuwe modellen voor 2022 die McLaren aankondigde in het Track22 ondernemingsplan is de nieuwe 720S de perfecte mix van extreme prestaties, handgemaakte luxe en ongeëvenaarde betrokkenheid van de bestuurder, precies de kenmerken waar het merk beroemd mee is geworden. De 720S is lichter, sneller en dynamischer dan de McLaren 650S die hij opvolgt en wordt aangedreven door een 4,0 liter V8 twinturbomotor met 720 pk. De prestaties zijn verbijsterend: acceleratie van 0 -100 km/u in 2,9 seconden, 0-200 km/u in 7,8 seconden en een topsnelheid van 341 km/u.

De nieuwe McLaren 720S is vanaf nu te bestellen. De eerste exemplaren zullen in de loop van dit voorjaar worden afgeleverd en de prijs bedraagt 307.700 euro incl. belastingen.