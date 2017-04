Subaru Ascent

Subaru kondigt Ascent aan

12 april 2017 | Subaru heeft vandaag aangekondigd dat de geheel nieuwe midsize SUV die momenteel ontwikkeld wordt, de naam Ascent meekrijgt. De auto, die alleen in Amerika leverbaar wordt, beschikt over drie zitrijen en zal als design concept 'Subaru Ascent SUV Concept' voor het eerst te zien zijn op de 2017 New York International Auto Show.

Binnen- en buitenzijde zijn volgens Subaru's designthema 'Dynamic x Solid' ontworpen. De Subaru Ascent SUV Concept beschikt over drie volwaardige zitrijen en de functionaliteit die kenmerkend is voor een Subaru. De productieversie van de Ascent zal gebouwd worden op het Subaru Global Platform, een door Subaru ontwikkeld en gebouwd platform dat nog veiliger en stijver is en voor meerdere modellen kan worden gebruikt. De Ascent beschikt over een nieuw ontwikkelde, directingespoten boxermotor met turbo. Het model zal worden gebouwd in Subaru's Amerikaanse fabriek, Subaru of Indiana Automotive, Inc. en wordt vanaf 2018 alleen op de Noord-Amerikaanse markt verkocht.