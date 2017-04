Audi R8 nu ook als Sport Edition

12 april 2017 | Zilver, rood en zwart zijn de kleuren van Audi Sport. En dus ook van de R8 Coupé 'Audi Sport Edition'. Het model beleeft zijn debuut op de New York International Auto Show en wordt in een gelimiteerde oplage van tweehonderd stuks gebouwd. Vanaf mei is de R8 Coupé Audi Sport Edition te bestellen.

Tijdelijk brengt de Audi Sport Edition meer emotie naar de R8, met zijn expressieve uiterlijk in zilver, rood en zwart en zijn exclusieve interieuraankleding. De R8 Audi Sport Edition is te bestellen in Floret Silver (mat of hoogglans), Mythos Black en Ibis White. Welke kleur de koper ook kiest, de 'sideblades' en buitenspiegels zijn altijd uitgevoerd in felrood, waardoor een opvallend contrast ontstaat. De voorspoiler, Singleframe-grille en achterdiffuser zijn daarbij altijd gespoten in Titanium Black. Trapeziumvormige uitlaatmonden in hoogglans zwart benadrukken het sportieve ontwerp van de R8 Audi Sport Edition.

Audi Sport GmbH heeft de speciale editie van de R8 20 inch lichtmetalen wielen van gesmeed aluminium meegegeven, met banden in de maten 245/30 (voor) en 305/30 (achter). De wielen hebben een in het oog springend tienspaaks Y-design en zijn afgewerkt in hoogglans zwart met zilver gespoten details. Op de velgrand is een Audi Sport-logo te vinden. De V10-versie van de R8 Sport Edition heeft helrode remklauwen om krachtige stalen remschijven, terwijl de V10 Plus-variant is uitgerust met antracietkleurige klauwen die keramische schijven omvatten.

Wie het interieur van de R8 Sport Edition binnenstapt, wordt verwelkomd door dorpels met daarin een verlicht Audi Sport-logo en de inscriptie 'XXX/200' om aan te geven hoe exclusief de auto is. Het kleurenpalet dat Audi Sport voor de cabine heeft gebruikt, komt overeen met de buitenkant van de R8. De deuren en sportstoelen zijn afgewerkt met rood en zwart Nappa-leer, het stikwerk op het stuurwiel, de deuren en de stoelen is contrasterend donkerzilver en op de hoofdsteunen is een R8-embleem in reliëf te vinden. Het sportieve karakter van de R8 Audi Sport Edition wordt verder benadrukt door een interieurafwerking in hoogglans koolstofvezel. Het materiaal is te vinden rondom de Audi virtual cockpit, op de luchtroosters en op de middenconsole. Standaard op de speciale R8 is een afgevlakt, met leer bekleed driespaaks sportstuur, met daarop een R8-logo en een rode streep op de 'twaalf uur-positie'.

Van de R8 Coupé Audi Sport Edition, die vanaf mei 2017 te bestellen is, worden niet meer dan tweehonderd exemplaren gebouwd. Audi levert de eerste Audi Sport Editions eind deze zomer. In Nederland is de prijs van de R8 Coupé Audi Sport Edition op aanvraag.