Volkswagen kondigt nieuwe I.D. Conceptcar aan

12 april 2017 | Volkswagen introduceert op Auto Shanghai 2017 (19 t/m 29 april) een nieuwe conceptcar binnen de I.D.-familie. De concept is Volkswagen's eerste elektrisch aangedreven cross-over utility vehicle (CUV): een vierdeurs coupé en sport utility vehicle (SUV) in een.

Na de premières van de I.D. (Parijs, 2016) en I.D. BUZZ (Detroit, 2017) is dit studiemodel het derde, vooruitstrevende lid van de I.D.-familie. Deze familie bestaat uit een nieuwe generatie emissievrije auto's met een grote actieradius en een onderscheidend design. Alle I.D.-modellen bieden tevens een compleet nieuwe kijk op het interieur.

Deze nieuwe CUV van de I.D.-familie is ontwikkeld als een sportieve, emissievrije allrounder, voorzien van elektrische vierwielaandrijving. Een grote actieradius, gelijkwaardig aan die van de huidige benzineauto's, maakt de CUV geschikt voor langere reizen. Net als de I.D. en I.D. BUZZ kan het nieuwe studiemodel geheel autonoom rijden. Die autonome functie is eenvoudig in te schakelen door het VW-embleem op het stuur licht in te drukken. Vervolgens trekt het stuurwiel zich elektrisch terug in het dashboard, waar hij één geheel vormt met de schermen en volledig digitale bedieningselementen. De elektroauto herkent zijn omgeving en andere weggebruikers via laserscanners, ultrasone en radarsensoren en camera's.

Volkswagen heeft zichzelf een duidelijke doelstelling opgelegd, om elektrisch aangedreven auto's tegen medio volgend decennium als onderdeel van een wereldwijd productoffensief uit te laten groeien van nicheproducten tot grootschalige serieproductiemodellen. Het studiemodel dat nu in Shanghai debuteert, illustreert hoe veelzijdig het aanbod van deze toekomstige elektrische modellen van Volkswagen rond het jaar 2020 zal zijn.