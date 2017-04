Audi introduceert SQ5

7 april 2017 | In mei introduceert Audi het absolute topmodel binnen de nieuwe Q5-serie: de Audi SQ5. Het sportieve vlaggenschip van de Q5-reeks heeft een 260 kW / 354 pk sterke 3.0 V6 TFSI-motor in combinatie met een 8-traps Tiptronic transmissie en Quattro vierwielaandrijving. Hij is inmiddels te bestellen, vanaf 94.005 euro.

Voor het eerst krijgt de Audi SQ5 in ons land een turbo benzinemotor in het vooronder. De 3.0 V6 TFSI zorgt in de SQ5 voor een sprint van 0-100 km/u in 5,4 seconden en een topsnelheid van 250 km/u (elektronisch begrensd). De efficiency komt tot uiting in het gemiddelde verbruikscijfer: 8,3 l/100 km (CO2: 189 g/km). De standaard 8-traps Tiptronic transmissie heeft een vrijloopfunctie voor een zo gunstig mogelijk verbruik. Quattro permanente vierwielaandrijving is de bepalende factor in zowel sportiviteit als stabiliteit. Voor een betere handling is een sportdifferentieel als optie verkrijgbaar.

De Audi SQ5 is direct herkenbaar als topmodel van de Q5-reeks door de buitenspiegels in aluminiumlook, bumpers, dorpels en luchtinlaten in SQ5 design, de S line dakspoiler, het SQ5 sportonderstel, 20 inch lichtmetalen velgen met 255/45 R 20-banden, zwarte remklauwen, rechthoekige uitlaatuiteinden en LED-koplampen en -achterlichten. Ook standaard zijn sportstoelen vóór, stoelbekleding in alcantara/leder, pedalen en voetsteunen in RVS, zwarte hemelbekleding, verlichte instaplijsten, wegrijassistent en voorbereiding trekhaak. Als optie zijn 21 inch lichtmetalen velgen beschikbaar.

Direct bij de marktintroductie in mei is de SQ5 er ook in Pro Line Plus-uitvoering. Voor een meerprijs van € 4.400 wordt de standaarduitrusting uitgebreid met Audi virtual cockpit, MMI navigatie plus, Audi Connect diensten (3 jaar), alarm, parkeerhulp achter, cruise control, 3-zone airconditioning, Audi sound system en een elektrisch bediende achterklep. De Audi SQ5 is nu bij de Audi-dealers te bestellen voor prijzen vanaf € 94.005.