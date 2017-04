BMW toont i3 en i8 in Memphis Design

7 april 2017 | BMW i en Garage Italia Customs presenteerden tijdens de Salone del Mobile in het UniCredit Pavilion in Milaan twee nieuwe, unieke MemphisStyle-versies van de BMW i3 en BMW i8. De MemphisStyle-kleurstelling van het in- en exterieur van beide modellen is geïnspireerd op het design van de Memphis Design Group: een beroemd collectief van Europese ontwerpers dat zich in de jaren tachtig liet inspireren door ongewone vormen en opvallende kleuren.

BMW i en Garage Italia Customs presenteerden tijdens de Salone del Mobile in het UniCredit Pavilion in Milaan twee nieuwe, unieke MemphisStyle-versies van de BMW i3 en BMW i8. De MemphisStyle-kleurstelling van het in- en exterieur van beide modellen is geïnspireerd op het design van de Memphis Design Group: een beroemd collectief van Europese ontwerpers dat zich in de jaren tachtig liet inspireren door ongewone vormen en opvallende kleuren.

De MemphisStyle Edition BMW i3 en BMW i8 zijn vormgegeven door Lapo Elkann, Chairman en Creative Director van Garage Italia Customs. Elkann is gespecialiseerd in het ontwerpen van designs op maat voor diverse voertuigen.

De Memphis Group werd in 1981 opgericht door Ettore Sottsass en was een absolute tegenstelling tot functionalisme en commerciële logica. De groep werkte vernieuwend en daagde mainstream design uit door gebruik van ongewone materialen en originele grafische patronen. De stijl was duidelijk provocatief en geïnspireerd op de opvallende geometrische vormen van Art Deco, de felle kleuren van Pop Art en Kitsch om los te komen van het minimalistische design van de jaren zeventig.

Adrian van Hooydonk, Senior Vice President van BMW Group Design: "Tijdens de jaren tachtig en negentig trok de Memphis Group de formele ernst en klassieke functionaliteit van designartefacten in twijfel, zowel op een enigszins provocerende als grappige manier. Op deze manier werd Memphis een symbool van hedendaags design. Memphis Groep daagde met zijn ontwerpen bestaande dogma's uit, maakte emoties los maar creëerde ook ontwerpen met een hoge herkenningswaarde".

Van Hooydonk vervolgt: "De BMW Group heeft een soortgelijke benadering toegepast met het ontwerpen van de BMW i modellen, door typisch autodesign in twijfel te trekken, nieuwe terreinen te ontdekken en auto's compleet nieuw te ontwerpen. Vroegere elektrische voertuigen waren voornamelijk bedoeld om op te vallen. BMW paste eveneens een nieuwe benadering toe wat betreft materiaalgebruik. BMW was bijvoorbeeld de eerste autofabrikant ter wereld die op grote schaal met koolstofvezel versterkt kunststof (CFRP) toepaste in serieproductie. We bedanken Lapo Elkann van Garage Italia Customs voor de creatieve en inspirerende samenwerking, maar zijn ook erg trots op de nauwe betrokkenheid van Michele de Lucchi, een van de oprichters van de Memphis Design Group, bij dit project".

Michele de Lucchi herinnert zich de eerste jaren van de Memphis Group nog goed, net als zijn motivatie om de groep te helpen oprichten. "Memphis brengt mij terug naar mijn jeugdjaren, de beginjaren in Milaan en vooral naar de vriendschap met oprichter Ettore Sottsass", zegt De Lucchi. "Ik was 28 jaar oud. Het leven zag er toen heel anders uit. We wilden de grote stijltradities doorbreken, revolutionair zijn en bewijzen dat revolutie ook mogelijk was door het ontwerpen van objecten en de aanwezigheid daarvan. We waren op zoek naar een nieuwe definitie van de reden van ons bestaan. In die jaren waren hedendaagse onderwerpen als minder duurzame leefgewoontes, post-postmoderne waarden en ongewenste politieke verschuivingen niet aan de orde. Hoewel, we hadden al wel het verlangen om het ongebreidelde consumentisme te stoppen en meer diepgang te vinden. Niet met negativiteit, maar met optimisme: het vieren van vormgeving en met een kleurrijk vleugje van echte betrokkenheid. Op deze manier is de kern van Memphis, van wat wij deden en verlangden, tijdloos".

Schuine, horizontale en verticale lijnen maar ook hypnotische patronen en levendige kleuren zijn de belangrijkste kenmerken van deze nieuwe liveries, ontworpen door Garage Italia Customs. Opvallend is dat elk element perfect aansluit en dat de geometrische vormen moeiteloos de rondingen van het koetswerk van beide auto's volgen. De realisatie gebeurde extreem nauwkeurig en nam vijf weken in beslag. Nog voor de diverse spuitprocessen werden er verschillende maskers aangebracht om bepaalde patronen te creëren. Er zijn niet minder dan acht kleurlagen op het koetswerk aangebracht, wat de complexiteit van dit project benadrukt. Ook in het interieur van zowel de BMW i3 als BMW i8 keert het typische Memphis Design terug. De diverse materialen, waaronder technische stoffen, Alcantara en Foglizzo leder, zorgen voor groot contrast. Felle kleuren, zoals oranje, paars, groen en geel, zijn de hoofdkleuren in de grafische patronen in het interieur. Elk element in de cabine is onderdeel van de artistieke designtaal die in de jaren tachtig als schokkend werd ervaren en die in de jaren daarna van grote invloed was op design en inrichting.

De MemphisStyle Edition BMW i3 en i8 zijn one-offs. Garage Italia Customs levert de speciale livery echter wel aan BMW i-klanten die interesse hebben. Na de Salone del Mobile in Milaan stelt BMW de BMW i8 MemphisStyle tentoon in Frieze New York 2017 (5 tot 7 mei 2017).