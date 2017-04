Mercedes-Benz GLC nu ook als AMG

6 april 2017 | Mercedes-AMG introduceert de GLC 63 4MATIC+ SUV en Coupé en GLC 63 S 4MATIC+ SUV en Coupé.Voor het eerst is een middelgrote SUV verkrijgbaar met een achtcilinder biturbomotor in twee vermogensvarianten. Het kloppende hart wordt gevormd door de 4,0liter V8-AMG-motor met 350 kW / 476 pk of 375 kW / 510 pk bij de GLC 63 S en GLC 63 S Coupé. De performance-SUV's zijn voorzien van luchtvering met adaptief verstelbare demping, AMG Performance vierwielaandrijving 4MATIC+ met volledig variabele koppelverdeling, een differentieelsper op de achteras en een high-performance remsysteem. Een optische verwijzing naar de link met de sportwagenmodellen van Mercedes-AMG vormt bij de nieuwe modellen de AMG Panamericana-grille, die tot nu toe was voorbehouden aan de AMG GT-familie.

De SUV en Coupé zijn leverbaar als basismodel en als S-model: de beproefde 4,0-liter V8-AMG-biturbomotor levert een vermogen van 350 kW / 476 pk of in het S-model 375 kW / 510 pk met een maximumkoppel van respectievelijk 650 en 700 Nm. De acceleratie van 0 naar 100 km/h voltooit de GLC 63 S 4MATIC+ in 3,8 seconden, in de GLC 63 4MATIC+ duurt dit 4,0 seconden. De topsnelheid bedraagt 250 km/ h (elektronisch begrensd).

De nieuwe GLC 63 4MATIC+ en GLC 63 S 4MATIC+ beschikken over de AMG SPEEDSHIFT MCT negentraps transmissie, die debuteerde in de Mercedes-AMG E63 4MATIC+. De bestuurder profiteert van extreem korte schakeltijden. Er kan snel meerdere versnellingen worden teruggeschakeld, terwijl de tussengasfunctie voor extra sensatie zorgt. Een natte koppeling heeft de plaats van de koppelomvormer ingenomen. Dit bespaart gewicht en zorgt voor optimale reacties op het gaspedaal, met name bij accelereren en lastwisselingen.

Na de E-Klasse van Mercedes-AMG wordt nu ook de GLC geleverd met de vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+. Dit systeem combineert de voordelen van verschillende aandrijfconcepten: de volledig variabele koppelverdeling over de voor- en achteras zorgt voor een optimale tractie op elke ondergrond, tot in het grensbereik aan toe. De bestuurder kan tevens vertrouwen op een maximale rijstabiliteit en een veilig rijgedrag onder alle omstandigheden, zowel op droog als nat wegdek en in de sneeuw. De overgang van achterwielaandrijving naar vierwielaandrijving en vice versa verloopt naadloos, omdat de besturing is geïntegreerd in de voertuigsysteemarchitectuur.

De continu aangedreven achteras wordt door een elektromechanisch geregelde koppeling op variabele wijze met de vooras verbonden. Daarbij wordt al naargelang de rijsituatie en de input van de bestuurder continu berekend wat de optimale koppelverdeling is. De overgangen vinden onmerkbaar plaats. Naast de grip en dwarsdynamiek verbetert de vierwielaandrijving ook de langsdynamiek voor een nog betere acceleratie.

De vier AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma's 'Comfort', 'Sport', 'Sport+' en 'Individual' stellen de bestuurder in staat om de afstelling van de GLC 63 4MATIC+ aan te passen. Dit gebeurt door het wijzigen van belangrijke parameters, zoals respons van de motor, transmissie, onderstel, besturing, ESP en vierwielaandrijving. Ongeacht het geselecteerde DYNAMIC SELECT-rijprogramma kan de bestuurder de 'M'-knop indrukken om direct over te schakelen naar de handmatige modus, waarin schakelacties uitsluitend worden uitgevoerd door het bedienen van de stuurschakelpaddles. De onderstelinstellingen kunnen indien gewenst ook afzonderlijk worden geselecteerd.

'Comfort' is het rijprogramma waarbij de afstelling van het onderstel en de besturing gericht zijn op een maximaal comfort. Ook is de motorafstelling afgestemd op een maximale efficiëntie waarbij relatief snel wordt opgeschakeld. Ook soepele schakelacties en een ingetogen motorgeluid kenmerken dit rijprogramma. Het ECO start-stopsysteem en de zeilfunctie zijn ingeschakeld. Als de bestuurder het gaspedaal loslaat bij een snelheid tussen de 60 en 160 km/h, opent de koppeling van de MCT-transmissie en wordt de motor losgekoppeld van de aandrijflijn. De elektronica verlaagt het motortoerental en de rijweerstand wordt gereduceerd door de compressie- en frictiekrachten van de motor in de decelleratiefase.

De DYNAMIC SELECT-rijprogramma's 'Sport' en 'Sport+' zijn gericht op een hoge mate van rijdynamiek. Dit wordt onder meer gerealiseerd door de dynamische gaspedaalkarakteristiek met een directe set-up en emotionele schakelacties met kortere schakeltijden en tussengasfunctie bij het terugschakelen. Het verhoogde stationaire toerental bij het rijprogramma 'Sport+' maakt ook zeer snel optrekken vanuit stilstand mogelijk.

De GLC 63 S 4MATIC+ beschikt over een extra 'RACE-rijprogramma, waarbij alle parameters zijn afgestemd op maximale prestaties. Met in totaal vijf rijprogramma's biedt de performance-SUV van Mercedes-AMG ook in dit opzicht de meeste keuze in zijn segment.

Het kenmerkende V8-geluid is afkomstig uit een uitlaat met kleppentechnologie. Deze technologie wordt automatisch aangestuurd aan de hand van het geselecteerde AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma, het door de bestuurder gewenste vermogen en het toerental. Als optie is de Performance- uitlaat leverbaar, die het mogelijk maakt om de sound aan te passen door middel van een druk op de knop. Beide uitlaten zijn zo afgesteld dat ze voldoen aan alle geluidslimieten, onafhankelijk van de positie van de kleppen.

De wendbaarheid, zeer dynamische dwarsacceleratie en maximale grip van de nieuwe modellen zijn te danken aan het nieuwe AMG-onderstel met meerkamer-luchtveringssysteem, dat een uitzonderlijk hoog niveau aan camberstabiliteit, rijdynamiek en stuurprecisie claimt.

De vooras is een constructie met vier draagarmen met speciale fusees, geoptimaliseerde elastokinematica en radiale remklauwen. De afzonderlijke wielgeleidings- en wielveringselementen zorgen voor een betere dwarsacceleratie en voor minimale aandrijfinvloeden in de besturing.

Het concept van de achteras werd overgenomen van de E63 4MATIC+ en is speciaal afgestemd op de vereisten van de GLC. De modelspecifieke multilink achteras kenmerkt zich door een bijzonder nauwkeurige wielgeleiding en een grotere stijfheid. De AMG-specifieke achterasophanging maakt een grotere spoorbreedte mogelijk ten opzichte van de GLC van Mercedes-Benz, terwijl het contactvlak van de wiellagers ook verder naar buiten is geplaatst. Andere aanpassingen zijn speciale AMG-wielnaven, een stijvere elastokinematische afstelling en een groter negatief camber.

Dankzij een sportievere setup voor de veren en dempers, evenals continu variabele demping koppelt het driekamer-luchtveringssysteem een onovertroffen rijdynamiek aan een uitstekend afrolcomfort. De stijfheid van de luchtveren kan door het in- of uitschakelen van afzonderlijke luchtkamers over een groot bereik worden aangepast, wat niet alleen een positieve uitwerking heeft op het comfort, maar ook op de rijeigenschappen.

Er zijn drie veerafstellingen, afhankelijk van het gekozen rijprogramma en de actuele rijstatus. De veerverhouding wordt automatisch harder bij plotselinge lastwisselingen, in snel genomen bochten, bij snel accelereren of hard remmen. Daarbij wordt overhellen en duiken op effectieve wijze beperkt, terwijl de stabiliteit van de performance-SUV verder wordt vergroot.

De adaptieve demping kan in drie standen worden ingesteld - 'Comfort', 'Sport' en 'Sport+' - en loopt uiteen van optimaal comfort op langere trips tot maximale sportiviteit. De trek- en drukstand worden daarbij afzonderlijk versteld en de vrij programmeerbare kenvelden maken een grote spreiding tussen de minimale en de maximale dempingskracht mogelijk. Daardoor is het verschil tussen een comfortabele en een sportieve onderstelafstelling nog verfijnder en duidelijker waarneembaar, afhankelijk van de rijstijl.

De GLC 63 4MATIC+ staat op tienspaaks lichtmetalen velgen (8,0 J x 19 voor, 9,0 J x 19 achter), uitgevoerd in hoogglanzend titaangrijs, met banden 235/55 R19 voor en 255/50 R19 achter. Voor de GLC 63 S 4MATIC+ worden banden 265/45 R20 voor en 295/40 R20 achter op vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen gemonteerd (eveneens hoogglanzend titaangrijs met 9,5 J x 20 voor en 10,0 J x 20 achter). Als optie zijn er meer velg-bandcombinaties leverbaar, evenals gesmede velgen, tot 265/40 R21 banden op 9,5 J x 21 velgen voor en 295/35 R21 banden op 10,0 J x 21 velgen achter.

Voor een verbeterde grip en rijdynamiek beschikt de GLC 63 4MATIC+ over een mechanische differentieelsper op de achteras, de GLC 63 S 4MATIC+ van een elektronische differentieelsper op de achteras. Beide verminderen het doorslippen van het wiel aan de binnenzijde van de bocht zonder remingrepen. Het gevolg: de bestuurder kan dankzij de betere grip sneller en krachtiger uit bochten accelereren. Bij remacties op hoge snelheid blijft de auto stabieler, bovendien verbetert het differentieelsper de grip ook bij het wegrijden vanuit stilstand.

Het grootste voordeel van het elektronische differentieelsper op de achteras is de nog verfijndere en proactievere regeling: daarmee wordt het grensbereik nog verder verschoven en de controle in het grensbereik verder verbetert. Het drietraps ESP met de functies 'ESP On, 'SPORT Handling Mode' en 'ESP OFF' werkt perfect samen met het differentieelsper op de achteras en de AMG vierwielaandrijving 4MATIC+ en is optimaal afgestemd op het dynamische karakter.

Het stuursysteem vertrouwt tevens op variabele bekrachtiging via de instellingen 'Comfort' en 'Sport'. De bekrachtiging is niet alleen afhankelijk van de snelheid van de auto, maar ook van plotselinge dwarsversnellingen, het gekozen AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma en de stand van de verstelbare demping.

Met 390 mm geperforeerde en inwendig geventileerde remschijven voor en achter staat het composietremsysteem op de GLC 63 4MATIC+ borg voor een korte remweg en een uitstekend doseerbare remkracht.

Een opvallend element in het exterieurdesign is het front. De nieuwe GLC 63 4MATIC+ is de eerste Mercedes-AMG Performance-auto die is uitgerust met de Panamericana-grille, die voorheen alleen was voorbehouden aan de AMG GT-sportwagenfamilie. Dit designstatement onderstreept het consistent doorgezette dynamische design van de nieuwe performance-SUV en Coupé. Een bredere voorbumper in jetwingdesign met grote frontsplitter zet de kracht van de nieuwe modellen nadrukkelijk aan. Door af te zien van een fijn rooster is de koeltechniek zichtbaar; een typische eigenschap uit de wereld van de autosport en een extra onderscheid ten opzichte van andere GLC-uitvoeringen. Bredere wielkastranden voor en achter versterken de krachtige uitstraling.

De nieuwe dorpelverbreders verlagen de SUV en Coupé optisch en laten hem langgerekter ogen. Op het S-model zorgen accenten in mat iridiumzilver voor een markant onderscheid. De gespierde achterzijde wordt gedomineerd door een brede achterbumper en een diffusor in generfd zwart. Op het S-model is het sierelement op de diffusor in mat iridiumzilver uitgevoerd. Voor het eerst heeft de SUV een dakspoiler, terwijl de spoilerrand op de achterklep bij de Coupé een herkenbaar element is van de GLC 43 4MATIC. De uitlaat mondt uit in twee hoogglanzend verchroomde, dubbele uitlaatsierstukken.