Audi en Porsche bouwen samen platforms

5 april 2017 | Audi en Porsche gaan nog nauwer samenwerken op het gebied van platformarchitectuur. Rupert Stadler en Oliver Blume, de respectievelijke bestuursvoorzitters van Audi AG en Porsche AG, hebben daarvoor het groene licht gegeven. Door samen op te trekken, denken beide fabrikanten concurrerender te kunnen zijn op het gebied van elektrische aandrijflijnen, digitalisering en autonome technologie.

"Door de ontwikkelingscapaciteit van Audi en Porsche te combineren, staan we ook in de toekomst ons mannetje op technologisch vlak", aldus Rupert Stadler, bestuursvoorzitter van Audi AG. "We delen een groot aantal merkwaarden en zijn bovendien altijd op zoek naar de beste oplossingen voor onze klanten"/

"Samen kunnen we sneller vooruitgang boeken in de mobiliteitsrace van de toekomst", zegt Oliver Blume, bestuursvoorzitter van Porsche AG. "We gaan nauw samenwerken op alle gebieden waar dat logisch is, maar we gaan er ook voor zorgen dat het onderscheid tussen onze merken duidelijk blijft"/

De Volkswagen Group zet al jaren in op synergie. Zo werken Audi, Volkswagen en Porsche reeds lange tijd samen op het gebied van SUV's. Hoe de komende jaren eruit gaan zien, bepalen Audi en Porsche in de komende maanden. Gezamenlijke teams gaan uittekenen hoe de ontwikkeling van gedeelde platformen en onderdelen tot 2025 wordt ingevuld. Ieder project zal worden geleid door twee managers, een van Audi en een van Porsche.