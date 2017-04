Nissan X-Trail

Nissan X-Trail nu met drone

5 april 2017 | De Nissan X-TRAIL wordt tijdelijk geleverd in een bijzondere uitvoering: de X-Scape. Met een ongebruikelijke accessoire, een foto-/video-drone, kan de eigenaar alle avonturen op spectaculaire wijze vastleggen. De Nissan X-TRAIL X-Scape is voorzien van een compacte lichtgewicht drone met geavanceerde 'Follow me' GPS- en tracking-technologie. Daarmee kan de drone unieke foto's en video's maken van avontuurlijke uitstapjes.