Drie Red Dot awards voor Kia

5 april 2017 | Tijdens de 2017 Red Dot Awards ontving Kia daarom drie prijzen voor de Optima Sportswagon, de hybride crossover Niro en de gloednieuwe Rio. De Optima Sportswagon kreeg zelfs de titel 'Best of the Best'. Aandacht voor detail resulteerde bij de Niro in een Red Dot Award. Sinds 2009 heeft Kia al 18 Red Dot Awards ontvangen. Vooral de Optima is bijzonder succesvol. Het is de derde 'Best of the Best' award voor dit model. In 2016 won de Optima sedan de 'Best of the Best' award, zoals ook de vorige generatie Optima dat deed in 2011.

"Het design van deze drie met Red Dot Awards onderscheiden modellen is tot stand gekomen door intensieve samenwerking tussen onze designcentra in Korea, Duitsland en de Verenigde Staten", zegt Peter Schreyer, President en Chief Design Officer van Kia Motors Corporation. "Ons designteam heeft het recht om trots te zijn op deze drievoudige overwinning, omdat het de hoge designkwaliteit van Kia ondersteunt. Het feit dat we voor de derde keer op rij de 'Red Dot: Best of the Best' award winnen met de Kia Optima is het bewijs van de continuïteit van deze hoge designstandaarden". De Optima Sportswagon is de eerste D-segment stationwagon van Kia en exclusief ontworpen voor de Europese markt.

De Red Dot-competitie is in 1955 in het leven geroepen door het in Essen gevestigde Design Zentrum Nordrhein Westfalen en is één van de grootste gerenommeerde, productwedstrijden ter wereld. De prijzen worden toegekend aan producten, onverdeeld in 47 categorieën, die voldoen aan de hoogste designstandaards. De jury, bestaande uit 39 designers, docenten en journalisten, kijkt onder meer naar innovatie, functionaliteit, ergonomie, symbolische en emotionele waarde en milieuvriendelijkheid. Uit ruim 5.500 inschrijvingen uit meer dan 54 landen kiest de vakjury slechts 102 'Best of the Best' winnaars. Andere winnende ontwerpen krijgen een Red Dot Award: een internationaal erkend kwaliteitszegel. Winnaars zijn bovendien vijf weken lang te zien in het Red Dot Design Museum Essen.

De officiële presentatie van de Red Dot Awards vindt plaats op 3 juli in het Aalto-Theater in het Duitse Essen.