McLaren 720S

McLaren 720S nu ook van Lego

4 april 2017 | Nog voordat de eerste exemplaren op de openbare weg verschijnen, heeft de nieuwe McLaren 720S al een echte cultstatus bereikt: het model vergezelt de McLaren P1 in de LEGO Speed Champions collectie. De McLaren 720S in de LEGO Speed Champions-collectie zal ongeveer 15 euro kosten en dat is een stuk minder dan het origineel: de echte 720S kost in Nederland 307.700 euro incl. BTW en BPM.