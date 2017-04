Opel toont Insignia Country Tourer

5 april 2017 | Al kort na het werelddebuut van Opels nieuwste topmodellen, de Insignia Grand Sport en de Insignia Sports Tourer, introduceert Opel met de Insignia Country Tourer de derde versie van het model. Net als van de vorige Insignia brengt Opel ook weer een avontuurlijke versie, die optioneel leverbaar is met vierwielaandrijving. De Opel Insignia Country Tourer wordt de topversie van de Insignia-reeks. Vanaf juni is hij al te bestellen, op de Internationale autoshow van Frankfurt (IAA), van 14 t/m 24 september 2017, beleeft hij zijn wereldpremière en kort daarna staat hij bij de dealers.

De Country Tourer oogt avontuurlijker dan zijn Sports Tourer-familielid, doordat de prominente grille en de smalle koplampen de nieuwe versie van voren optisch breder maken. Aan de achterkant doen de aan weerszijden geplaatste uitlaten hetzelfde. De zilverkleurige bodembescherming voor en achter en de zwarte beplating rondom zorgen ervoor dat de Country Tourer er zelfs stilstaand veelbelovend uitziet.

Passend bij zijn uitstraling is de stoere Insignia Country Tourer praktisch. De standaard elektrische achterklep is in combinatie met het eveneens standaard Keyless Open- en Startsysteem eenvoudig met een voetbeweging onder de achterbumper te bedienen. Om het makkelijker te maken, projecteert de Insigina Country Tourer op de grond een lichtbeeld op de plaats waar de sensor zich bevindt. Met de voetbeweging onder de bumper opent en sluit de achterklep zich zonder dat die aangeraakt hoeft te worden. Handig is ook dat de laadruimte verder vergroot kan worden doordat de tweede zitrij met een druk op een knop in de verhouding 40:20:40 is om te klappen. De inhoud groeit daarmee tot 1.665 liter, 130 liter meer dan die van zijn voorganger. Ten slotte dragen de standaard dakrails niet alleen optisch bij aan het avontuurlijke uiterlijk, maar blijken ze ook bijzonder praktisch, want ze kunnen een last van 100 kilogram dragen.

In vergelijking met zijn voorganger is de wielbasis van de Country Tourer met 92 millimeter vergroot. De extra ruimte die dit oplevert, komt vooral ten goede aan ruimte achterin. De ergonomisch gevormde, uitgebreid instelbare voorstoelen (gecertificeerd door de 'Aktion Gesunder Rücken') en de verwarmbare zitplaatsen achterin dragen bij aan het interieur.

Voor optimale veiligheid en comfort is de Opel Insigina Country Tourer, net als de twee andere versies, voorzien van de modernste technologieën en assistentiesystemen. Een daarvan is de nieuwe adaptieve IntelliLux LED Matrix-verlichting. De koplampen bevatten elk 16 LED-segmenten die diverse grootlichtfuncties overnemen. Actieve bochtverlichting en LED-grootlicht met een bereik van 400 meter zijn geïntegreerd. Andere vernieuwingen zijn systemen als het Head-Up display, adaptieve cruise control (ACC) met automatische noodremfunctie, Lane Keep Assist met automatische stuurcorrectie en Rear Cross Traffic Alert.

Het IntelliLink infotainment systeem met onder meer Apple Carplay-ondersteuning biedt vele connectiviteitsmogelijkheden. Terwijl de bestuurder zijn smartphone draadloos met de buitenwereld verbindt, laadt deze automatisch en ook draadloos op. De online- en service-assistent Opel OnStar staat ook met talrijke diensten paraat: van het automatisch inroepen van hulp bij een ongeval tot assistentie bij het opsporen van de auto als die is gestolen. Nieuw in het portfolio van OnStar zijn de Booking-service, waarmee de inzittenden een hotelkamer kunnen boeken, en de parkeerassistent voor het vinden van een parkeerplaats.

Het doorontwikkelde FlexRide-onderstel vormt de basis voor het weggedrag. Het systeem past de werking van de schokdempers, de besturing, de reactie op het gaspedaal en de schakelmomenten (automatische transmissie) automatisch aan, maar de bestuurder kan ook zélf voorgeprogrammeerde standen kiezen: Standard, Sport of Tour. De nieuwe 'Drive Mode Control'-software is het hart van het adaptieve onderstel. Het systeem analyseert voortdurend de data van de diverse sensoren en herkent de individuele rijstijl.

Met een breed motorengamma, inclusief een nieuw ontwikkelde topdieselmotor, belooft levert elke nieuwe Opel Insignia Country Tourer uitmuntende prestaties. Verder omvat het gamma een nieuwe achttrapsautomaat en vierwielaandrijving met Torque Vectoring. Ook de met 20 millimeter vergrote bodemvrijheid en de nieuw ontwikkelde multilink-achterwielophanging dragen bij aan de rijeigenschappen. In plaats van een conventioneel achterdifferentieel dat de aandrijfkrachten gelijk over beide wielen verdeelt, is de Insignia Country Tourer voorzien van twee elektrisch aangestuurde lamellenkoppelingen. Die zorgen voor een precieze, individuele overbrenging van de aandrijfkrachten, onafhankelijk van de ondergrond en de (weers)omstandigheden.

Om de neiging tot onderstuur in snel genomen korte bochten te ondervangen, zorgt de vierwielaandrijving bovendien (afhankelijk van de stand van het gaspedaal en de stuuruitslag) voor de juiste hoeveelheid aandrijfkracht naar het buitenste achterwiel. Dit gebeurt ongemerkt en in een fractie van een seconde, zodat de auto stabiel blijft en precies en direct stuurt.