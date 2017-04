Volvo verlaagt meerprijs V60 Cross Country

4 april 2017 | Volvo maakt de V60 Cross Country voor een grotere doelgroep bereikbaar. De meerprijs in vergelijking tot de V60 is namelijk verlaagd naar 1.000 euro. Verder introduceert Volvo de Polar-uitvoeringen van de S60, V60 en V60 Cross Country. Het voordeel kan hierbij oplopen tot ruim 8.000 euro.

Volvo neemt voor het modeljaar 2018 drie Polar-uitvoeringen in de prijslijst op: Polar, Polar+ en Polar+ Dynamic. Alle uitvoeringen zijn per direct te bestellen. De prijzen van de V60 Polar beginnen bij € 35.995 voor de V60 T3 met 112 kW (152 pk). De standaarduitrusting omvat onder andere City Safety, LED-dagrijverlichting, Park Assist achter, 16-inch lichtmetalen velgen, Electronic Climate Control, het uitgebreide infotainmentsysteem Sensus Connect en Sensus navigatie.

Voor de meerprijs van € 1.000 kan de koper van de V60 Polar+ opwaarderen naar de V60 Cross Country Polar+ (T5, T5 AWD, D3, D4 en D4 AWD). Door de grotere bodemvrijheid en stoere bodykit ziet de V60 Cross Country er avontuurlijker uit. De hogere instap is extra comfortabel. De prijzen starten bij € 42.495 voor de V60 Cross Country D3 Polar+ met 110 kW (150 pk).

De Volvo V60 Polar+ en Polar+ Dynamic zijn leverbaar vanaf € 38.495 (T2 Geartronic). Bovenop de uitrusting van de V60 Polar komen extra's zoals Dual Xenon koplampen, elektrisch verstelbare lendesteunen, regensensoren, verwarmbare voorstoelen, exclusieve 17-inch lichtmetalen velgen (16-inch voor V60 D2, D3 en D4) en Volvo On Call, de app die de bestuurder toegang tot de auto geeft terwijl hij of zij niet in de auto zit.

De Volvo V60 Polar+ Dynamic oogt extra sportief dankzij de unieke glanzend zwarte (Glossy Black) exterieurdetails, waaronder de diffuser, onderzijde voorbumper en raamomlijsting, de grote geïntegreerde uitlaten en sportstoelen met lederen bekleding. En ook de hemelbekleding is in het zwart uitgevoerd. De V60 Polar+ Dynamic is leverbaar met de keuze uit acht carrosseriekleuren, waaronder Inscription Crystal White Pearl en Osmium Grey Metallic. De V60 Polar+ kent een traditioneler design met chromen raamomlijsting, reguliere stoelen en een lichtere hemelbekleding.