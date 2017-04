Seat introduceert Ateca FR

4 april 2017 | Seat introduceert de Ateca FR tijdens de Automobile Barcelona die van 11 tot en met 21 mei aanstaande wordt gehouden. De Ateca FR is de meest sportieve versie van de populaire SUV van Seat, waarmee het Spaanse merk vorig jaar in de compacte middenklasse debuteerde. De Ateca FR wordt het nieuwe topmodel binnen de Ateca-range. Seat positioneert het model boven de Reference, Style en Xcellence. De FR heeft nagenoeg het uitrustingsniveau van de Xcellence als uitgangspunt, maar wordt aanvullend geleverd met een groot aantal voorzieningen dat de sportieve inborst van het model benadrukt.

Uiterlijk onderscheidt de Ateca FR zich door een FR-embleem op de voor- en achterzijde. De dakrelings en omlijsting van de ramen zijn uitgevoerd in zwart. Ook de neus van deze Ateca-uitvoering kenmerkt hem direct als FR. De grille heeft een afwijkend design en is uitgevoerd in hoogglans zwart, net als de onderzijde van de bumpers die verder in carrosseriekleur zijn uitgevoerd. Ook LED mistlampen maken deel uit van de FR-uitrusting. Het meest opvallend bij de FR zijn de optionele 19 inch lichtmetalen velgen met 245/40 R 19 banden, evenals de spatschermverbreders en zijskirts die in carrosseriekleur zijn gespoten en in aluminium zijn gevat. De achterruit is omsloten door zwarte spoilerstrips, terwijl de kofferklep is voorzien van een dakspoiler in de kleur van de auto. Ook de in carrosseriekleur gespoten achterbumper wijkt af van de overige versies.

Dat geldt ook voor het interieur van deze sportieve Ateca. Dat is onmiskenbaar FR, wat al begint met de aluminium instaplijsten met FR-logo. Dat logo komt ook terug op het multifunctionele sportstuur. De Ateca FR is verder voorzien van aluminium pedalen en heeft standaard sportstoelen die met alcantara zijn bekleed of optioneel met leer. De stoelen, het lederen stuur en de pookknop hebben rode stiksels. Een aantal zwarte accenten in het interieur onderstreept het luxe karakter van Ateca. Uiteraard krijgt ook deze nieuwste versie van de Ateca alle gangbare veiligheids- en rijassistentiesystemen en is hij toegerust voor optimale connectiviteit.

De Seat Ateca FR staat vanaf begin 2018 bij de Nederlandse dealers. Het model wordt leverbaar met de nieuwe 2.0 TSI turbo benzinemotor met 140 kW/190 pk of de 2.0 TDI turbodiesel, eveneens met 140 kW/190 pk. Beide motoren worden gekoppeld aan 4DRIVE vierwielaandrijving. Prijzen worden in aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt.