Seat Ibiza

Seat Ibiza wint Red Dot Award

3 april 2017 | Nog vóór de nieuwe Seat Ibiza zijn opwachting bij de dealers maakt, is de vormgeving van Seats compacte nieuweling al beloond met de Red Dot Award voor Product Design. Deze onderscheiding is voor de ontwerpers van Seat het bewijs dat ze geslaagd zijn in hun opzet om een passend vervolg te geven aan meer dan drie decennia Ibiza-historie.