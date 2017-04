Ford maakt prijzen nieuwe Fiesta bekend

3 april 2017 | Ford maakt de prijzen van de geheel nieuwe Fiesta bekend. Met een prijs vanaf 14.995 euro (inclusief 750 euro) aankooppremie staat de nieuwe Fiesta vanaf juli in de showroom van de Nederlandse Ford-dealers. De nieuwe Fiesta zal uiteindelijk keuze bieden uit maar zes uitvoeringen. De nieuwste Ford biedt de keuze uit sportiviteit, stijl of luxe.

De Fiesta is de eerste Ford met Pedestrian Detection, waarmee ongevallen 's nachts kunnen worden voorkomen, en Active Park Assist met reminterventie, waarmee aanrijdingen bij lage snelheden tijdens handsfree parkeren worden voorkomen. Ook is de Fiesta de eerste Ford met het exclusieve, hoogwaardig B&O PLAY-audiosysteem en met SYNC 3-connectiviteit, ondersteund door een zwevend 8 inch HD-touchscreen. De rijeigenschappen van de Fiesta zijn verbeterd dankzij de nieuwe wielophanging en Electronic Torque Vectoring Control, resulterend in 10 procent meer grip in bochten en een 8 procent kortere remweg.

In eerste instantie maakt de nieuwe Fiesta zijn opwachting in ons land als Trend- en Titanium-uitvoering. De Fiesta ST-Line en Vignale volgen in oktober van dit jaar, terwijl de Fiesta Active begin 2018 leverbaar wordt. Liefhebbers van de sportieve Fiesta ST komen medio 2018 aan hun trekken.

Voor de Titanium-uitvoering van de Fiesta heeft Ford een drietal optiepakketten samengesteld: het Navigation-Pack, Driver Assistance Pack 2 en Driver Assistance Pack 3. Het Navigation Pack met B&O PLAY beschikt over een Audiosysteem met 8 inch Touch&Swipe screen met navigatiesysteem (West Europa), en SYNC 3, bestaande uit een geavanceerd Bluetooth en Voice Control systeem (incl. AppLink, Apple Car Play en Android Auto), B&O PLAY audiosysteem incl. negen luidsprekers & een subwoofer. Het Driver Assistance Pack 2 bestaat uit Active Park Assist, parkeersensoren voor en achter, inklapbare buitenspiegels met instapverlichting en een achteruitrijcamera. Het Driver Assistance Pack 3 bestaat uit Pre Collision Assist met Distance Indication / Distance Alert en Adaptive Cruise Control.

Om de marktintroductie extra luister bij te zetten, heeft Ford de drie pakketten samengevoegd in het First Edition pakket. Deze extra voorzieningen kosten normaliter € 2.125, maar ter gelegenheid van de introductie bedraagt de prijs van het pakket € 995.

De Fiesta wordt leverbaar met een 1.1-liter driecilindermotor van 70 of 85 pk met vijf versnellingen. Daarnaast blijft de 1.0 EcoBoost benzinemotor onderdeel van de line-up en voorzien van een nieuwe, handgeschakelde zesversnellingsbak. Nieuw in het motorenpallet is de 1.5 TDCi dieselkrachtbron met een vermogen van 85 pk.

Het absolute topmodel binnen de nieuwe Fiesta-reeks wordt de ST-uitvoering, voorzien van de splinternieuwe driecilinder 1.5 EcoBoost-benzinemotor die 200 pk levert. Deze krachtbron heeft een koppel van 290 Nm en een verwachte acceleratie van 0 tot 100 km/u in 6,7 seconden.

De nieuwe rijmodi met de standen Normaal, Sport en Circuit beschikken over motorkoppel-, stuurrespons- en stabiliteitsregelingen die instelbaar zijn voor optimaal rijplezier. Ook zorgt een klep in de uitlaat, afhankelijk van de gekozen instelling, voor versterking van het natuurlijke sportieve geluid van de driecilindermotor.

De nieuwe Fiesta ST is verkrijgbaar vanaf begin 2018 in zowel driedeurs als vijfdeurs carrosserievarianten. De ST kent een stoere en kenmerkende carrosseriestyling met onder andere een unieke grille en exclusieve 18 inch lichtmetalen velgen.

Prijzen nieuwe Fiesta:

Trend 1.1 € 15.745

Trend 1.1 € 16.495

Titanium 1.0 EcoBoost € 19.545

Titanium 1.0 EcoBoost automaat € 21.545

Trend 1.5 TDCi € 18.495

Titanium 1.5 TDCi € 20.795

Vroege beslissers die de nieuwe Fiesta kopen beloont Ford met een aankooppremie van € 750, waarmee de Trend 3-deurs 1.1 70 pk al vanaf € 14.995 leverbaar is. Kopers die gebruikmaken van Ford Options betalen het vaste bedrag van € 119 per maand. Dit financieringsprogramma van Ford biedt een aantal voordelen naast het maandbedrag, zoals de mogelijkheid om iedere twee of drie jaar een nieuwe Ford te rijden en een toekomstige, gegarandeerde minimale inruilwaarde. Aan het einde van de looptijd zijn er drie mogelijkheden: