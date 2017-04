Alfa Romeo Stelvio nu ook met 2.0 turbo motor

3 april 2017 | Het motorenaanbod van de Alfa Romeo Stelvio is uitgebreid met een 200 pk sterke benzine en 180 sterke dieselmotor. De Stelvio 2.0 AT (benzine) is er vanaf 54.450 euro, terwijl de Stelvio 2.2 AT (diesel) vanaf 55.950 euro. Deze zomer volgt de 150 pk diesel die het motorenaanbod van de Stelvio completeert.

Vanaf vandaag is de Alfa Romeo Stelvio te bestellen met 180 pk 2.2-turbodieselmotor in combinatie met een 8-traps automatische transmissie en achterwielaandrijving. Dit is de eerste versie van de Stelvio met achterwielaandrijving. Over de gecombineerde rijcyclus bedraagt het verbruik 4,7 l/100 km en de CO2-uitstoot 124 g/km. Het motorenaanbod van de Stelvio is verder uitgebreid met een 200 pk-versie van de 2.0-turbobenzinemotor in combinatie met een 8-traps automatische transmissie en Q4-vierwielaandrijving.

De 2.2 turbodieselmotor met een vermogen van 180 pk en maximum koppel van 450 Nm bij 1750 toeren behoort tot de nieuwe generatie volledig van aluminium vervaardigde viercilinders van Alfa Romeo. Het MultiJet-injectiesysteem van deze turbodiesel werkt met een inspuitdruk van 2000 bar en Injection Rate Shaping (IRS). Een turbocompressor met variabele geometrie die elektrisch wordt bediend op basis van de input van een toerentalsensor zorgt daarbij voor een razendsnelle gasrespons in combinatie met een hoge efficiency. Het gebruik van een balansas draagt verder bij aan de verhoging van het rijcomfort. In combinatie met de achttrapsautomaat en achterwielaandrijving heeft de Stelvio 2.2 turbodiesel een topsnelheid van 210 km/h en voor de acceleratie van 0 tot 100 km/h heeft hij 7,6 s nodig.

De 200 pk sterke 2.0 turbobenzinemotor wordt gecombineerd met een achttrapsautomaat en Q4-vierwielaandrijving. Deze volledig van aluminium vervaardigde motor maakt gebruik van MultiAir elektrohydraulische bediening van de inlaatkleppen, een 'twee-in-een' turbo en directe hogedrukinspuiting met een inspuitdruk van 200 bar. De Stelvio 2.0 Turbo met een vermogen van 200 pk en een maximum koppel van 330 Nm bij 1750 toeren heeft een topsnelheid van 215 km/h en accelereert van 0 tot 100 km/h in 7,2 seconden.

De motoren van de Stelvio behoren tot een nieuwe generatie volledig van aluminium vervaardigde viercilinders die gebruikmaken van de meest geavanceerde motorentechnologie die het FCA-concern in huis heeft. De benzinemotoren worden gebouwd in het Italiaanse Termoli, de diesels in Pratola Serra. In deze motorenfabrieken zijn speciale productielijnen opgezet voor de bouw van de krachtbronnen voor de Stelvio.

Tegelijk met de introductie van de twee nieuwe motoren wordt ook het aanbod aan interieuruitvoeringen uitgebreid met twee nieuwe opties voor de Stelvio Super: een luxueus interieur met bekleding van donkerbruin leder en een sportief interieur met aluminium sierelementen, zwartlederen bekleding, een met leder bekleed stuurwiel en sportstoelen met verwarming, zesvoudig elektrisch verstelbare voorkussens en zitpositiegeheugen voorin.