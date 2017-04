Mazda MX-5 RF wint Red Dot award

3 april 2017 | De Mazda MX-5 RF heeft bij de Red Dot product design awards 2017 verkiezing de 'Red Dot: Best of the Best' award gewonnen. De prijs is een blijk van waardering voor het 'Kodo - Ziel van beweging' ontwerp van Mazda. De unieke tweezitter met zijn inklapbare hardtop evenaart daarmee de prestatie van de vierde generatie MX-5 met softtop, die in 2015 dezelfde onderscheiding kreeg toegekend.

Alleen buitengewone en baanbrekende ontwerpen krijgen bij deze internationaal befaamde jaarlijkse designwedstrijd awards toegekend. Volgens de organisatoren zijn de 'Best of the Best' winnaars producten van designvisionairs die functionele kwaliteit, aantrekkelijkheid, gebruiksgemak en andere zaken optimaal hebben weten te verenigen. De RF is de eerste fastback-variant van het Kodo-design. Het model is voorzien van een unieke inklapbare hardtop die er niet alleen fraai uitziet, maar ook nog eens licht en doelmatig is. Het openen en sluiten gebeurt op origami-achtige wijze in slechts 13 seconden.

"We zijn met de introductie van de RF een nieuwe, opwindende weg ingeslagen met de MX-5. Als ik deze auto zie word ik herinnerd aan de ongekende inspanningen die ons team heeft geleverd. Daarbij gaat het niet alleen om de designers, maar ook om de ingenieurs en de productspecialisten", vertelt Ikuo Maeda, hoofddesigner bij Mazda. "Elk lid van het team verdient lof voor deze prestatie."

De onderscheidingen worden toegekend aan de producten die voldoen aan de hoogste designstandaards in verschillende categorieën. De jury, bestaande uit 39 ontwerpers, docenten en journalisten, kiest slechts 102 'Best of the Best' winnaars uit meer dan 5.500 inschrijvingen uit meer dan 54 landen. Criteria als innovatie, functionaliteit, ergonomie, symbolische en emotionele waarde evenals milieuvriendelijkheid geven daarbij de doorslag. Mazda en andere winnaars mogen hun award op 3 juli in ontvangst nemen in het Aalto-Theater in het Duitse Essen. Het Red Dot Design Yearbook zal op diezelfde dag worden gepubliceerd, waarin de Best of the Best-prijswinnaars vermeld staan met speciale portretten van hun bedenkers.

De Red Dot competitie werd in 1955 in het leven geroepen door het in Essen gevestigde Design Zentrum Nordrhein Westfalen en is één van de grootste productwedstrijden ter wereld. De winnende ontwerpen, die in 47 categorieën worden gekozen waaronder 'auto's en motorfietsen', mogen het 'Red Dot'-symbool dragen, een internationaal erkend kwaliteitszegel. Ze zullen bovendien vijf weken lang worden tentoongesteld in het Red Dot Design Museum Essen na afloop van de prijsuitreiking en zodoende deel uit maken van de grootste tentoonstelling van hedendaags design ter wereld.