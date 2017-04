McLaren 720S

Nederlandse prijs McLaren 720S bekend

31 maart 2017 | McLaren heeft de prijs van de nieuwe Super Series 720S die twee weken geleden in Genève werd onthuld, bekend gemaakt: de auto is leverbaar vanaf 307.700 euro inclusief BTW en BPM. Hij is daarmee nauwelijks duurder dan de auto die hij opvolgt, terwijl zijn uitrusting uitgebreider is en de prestaties van een hoger niveau zijn. Bovendien is de 720S fors goedkoper dan rond zijn wereldpremière in Geneve werd gecommuniceerd. Ook goed om te weten: ten opzichte van de meeste concurrenten biedt de 720S een hogere topsnelheid, is hij sneller op de sprint van 0 naar 100 km/h en 200 km/h en beschikt het model standaard over koolstof-keramische remmen en dynamische aerodynamica.