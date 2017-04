Volkswagen maakt prijs Arteon bekend

31 maart 2017 | Volkswagen heeft de orderboeken voor de Arteon geopend. Met ingang van vandaag is de nieuwe Gran Turismo van Volkswagen te bestellen in Business R uitvoering in combinatie met de sterkste 2.0 TSI- en 2.0 TDI-motoren. Binnenkort breidt Volkswagen het aanbod van de Arteon verder uit. De vanafprijs van de 110 kW / 150 pk sterke Arteon 1.5 TSI zal onder de 40.000 euro liggen.

De Arteon is de nieuwe Gran Turismo van Volkswagen die boven de Passat is gepositioneerd. Het uiterlijk wordt gekenmerkt door een lange wielbasis, gestrekte daklijn en vijfdeurs fastback-design met de aanblik van een coupé. De lange wielbasis zorgt voor een riante ruimte voor vijf inzittenden en hun bagage. Door de wijd openende achterklep heeft de Arteon bovendien meer ruimte en praktische gebruiksmogelijkheden dan een sedan. De 563 liter grote bagageruimte is tot 1.557 liter te vergroten.

De Arteon is het alternatief voor mensen die vallen voor sportief design, praktische veelzijdigheid en de nieuwste technologieën, zoals de nieuwste generatie automatische afstandsregeling (Adaptive Cruise Control), die nu ook rekening houdt met snelheidsbegrenzingen en/of routeinformatie en de snelheid automatisch hierop aanpast. Ook nieuw is de dynamische bochtenverlichting die op basis van het navigatiesysteem de verlichting in de bochten al aanpast voordat de auto de bocht daadwerkelijk wordt ingestuurd. Wanneer de bestuurder onwel wordt, remt Emergency Assist de Arteon nu bovendien niet alleen af, maar stuurt het systeem de auto automatisch naar de meest rechtse rijstrook indien het verkeer dat toelaat.

De Arteon wordt in ons land leverbaar in vier uitvoeringen. Zo is deze Gran Turismo van Volkswagen in de basisuitvoering onder meer standaard uitgerust met automatische airconditioning (Climatronic), parkeersensoren voor en achter (Park Distance Control), het radio- en multimediasysteem 'Composition Media', rijstrookbehoud-assistent (Lane Assist), Adaptive Cruise Control, progressieve besturing, vermoeidheidsherkenning, gedeeltelijk elektrisch verstelbare ErgoComfortstoelen vóór en het Press & Drive startsysteem. Ook zaken als 17 inch lichtmetalen velgen, chromen sierlijsten voor de portierruiten, led-koplampen en led-achterlichten zijn standaard. Naast de basisuitvoering kunnen Arteon-kopers kiezen voor de luxueuze Elegance, Elegance Business en de sportieve Business R.

Voor de aandrijving biedt Volkswagen keuze uit drie TSI turbo benzinemotoren (1.5 TSI Evo 110 kW/150 pk, 2.0 TSI met 140 kW/190 of 2.0 TSI met 206 kW/280 pk) en drie 2.0 TDI turbodiesels (110 kW/150 pk, 140 kW/190 pk of 176 kW/240 pk). De 1.5 TSI is compleet nieuw en is mede dankzij Active Cylinder Management ACT (cilinderuitschakeling) bijzonder efficiënt. Alle motoren zijn te koppelen aan de 7-traps DSG-transmissie, de automatische versnellingsbak met dubbele koppeling. De sterkste TSI- en TDI-versies zijn standaard voorzien van DSG en 4MOTION vierwielaandrijving.

Volkswagen's nieuwe Gran Turismo is sinds vandaag bij de dealers te bestellen. De Arteon debuteert in topvorm, als Arteon Business R 2.0 TSI (206 kW/280 pk, topsnelheid 250 km/u, acceleratie 0-100 km/u in 5,6 sec.) en als Arteon Business R 2.0 TDI (176 kW/240 pk, topsnelheid 245 km/u, acceleratie 0-100 km/u in 6,5 sec.). Beide uitvoeringen zijn standaard voorzien van de 7-traps DSG en 4MOTION.

De Arteon Business R is uitgerust met onder meer het navigatie- en multimediasysteem 'Discover Media', mobiele onlinediensten (Car-Net), Volkswagen's digitale instrumentenpaneel (Active Info Display), digitale radio-ontvangst (DAB+), App-Connect, de Mijn Volkswagen app, verkeerstekenherkenning, Rijprofielinstelling (Driving Profiles), Airconditioning automatisch (Climatronic), Lane Assist, Adaptive Cruise Control, Park Distance Control, donkerrode led-achterlichten, verwarmbare voorstoelen en led-koplampverlichting Plus.

Het exterieur van de Arteon Business R is voorzien van sportieve R-Line bumpers en sideskirts, 18 inch lichtmetalen velgen 'Sebring' en zijruiten achter en achterruit getint. Het fraai afgewerkte interieur is onder meer voorzien van leder/Alcantara R-design stoelbekleding, R-design sierlijsten en een in zwart uitgevoerde dakhemel.

De Arteon Business R 2.0 TSI (206 kW/280 pk) 7-DSG 4MOTIONis er vanaf 57.750 euro. De vanafprijs van de Arteon Business R 2.0 TDI (176 kW/240 pk) 7-DSG 4Motion bedraagt 57.890 euro. Vanaf medio juni staan deze twee Arteon topmodellen bij de dealers. Na juni volgen de overige uitvoeringen van de Arteon, waarvan de exacte timing en specificaties binnenkort bekend worden gemaakt. De vanafprijs van de Arteon 1.5 TSI (110 kW/150 pk) met handgeschakelde zesversnellingsbak zal onder de 40.000 euro liggen.