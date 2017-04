Volvo maakt prijzen nieuwe XC60 bekend

31 maart 2017 | De nieuwe XC60 is vanaf nu bij de Volvo-dealer te bestellen. De vanafprijs bedraagt 58.995 euro. De XC60 is de meest veilige Volvo van dit moment. Een automatische Geartronic-transmissie is standaard. Bovendien is de nieuwe XC60 tegen een meerprijs van 995 euro leverbaar met het Business Pack Connect, met onder meer een digitaal instrumentarium en Sensus navigatie.

Het feit dat de nieuwe Volvo XC60 een van de veiligste auto's is, wordt kracht bijgezet door de zeer omvangrijke standaard veiligheidsuitrusting. Die omvat City Safety met Full Auto Brake, het remassistentiesysteem dat met behulp van een camera en radartechnologie een aanrijding helpt te voorkomen, dan wel de gevolgen hiervan te beperken. In de nieuwe XC60 is het systeem uitgebreid met Steering Support, dat in werking treedt als blijkt dat automatisch remmen niet genoeg is om een dreigend ongeval te voorkomen. In dat geval stuurt de XC60 om het obstakel voor de auto heen. Of dit nu een ander voertuig, een voetganger, een fietser of een groot dier is.

Het standaard geleverde Oncoming Lane Mitigation is eveneens een nieuw actief veiligheidssysteem in de Volvo XC60. Het functioneert tussen 60 en 140 km/uur en stuurt de auto terug naar de oorspronkelijke rijbaan als de bestuurder deze onbewust verlaat en een aanrijding met een ander voertuig op de tegemoetkomende rijbaan dreigt. Andere geavanceerde veiligheidssystemen waarmee de nieuwe XC60 standaard is uitgerust, zijn: Run-off Road Mitigation, Run-off Road Protection, Intersection Braking en Lane Departure Warning. Optioneel is de XC60 leverbaar met Pilot-Assist. Hiermee kan de XC60 tot 130 km/uur semi-autonoom rijden.

De nieuwe Volvo XC60 benadrukt zijn premium karakter verder met standaard voorzieningen zoals Electronic Climate Control met vier gescheiden klimaatzones en CleanZone voor een betere luchtkwaliteit. Ook aanwezig zijn Keyless Start en Volvo Sensus Connect, het geroemde infotainmentsysteem met groot 9-inch touchscreen en een cloudbased service, voor onder meer het streamen van muziek. De XC60 is tevens voorzien van Park Assist achter. De nieuwste Volvo staat op 18-inch lichtmetalen velgen en is voorzien van zilverkleurige roofrails. De led-koplampen met grootlicht-assistent zijn voorzien van Volvo's kenmerkende "Thor's Hammer"-dagrijverlichting.

De uitrusting van de nieuwe Volvo XC60 met Business Pack Connect is extra compleet. De extra's omvatten Sensus navigatie met gratis EU-kaartupdates, smartphone-integratie met Apple CarPlay en Android Auto en een 12,3-inch digitaal instrumentarium. Het pakket is verkrijgbaar voor prijzen vanaf € 995. Voor € 1.300 extra krijgt het interieur een extra luxe uitstraling door speciale comfortstoelen met Moritz-lederen bekleding en verwarming, en een verwarmbaar AquaBlade ruitenwissersysteem.

De nieuwe Volvo XC60 is leverbaar als Momentum, Inscription en extra sportieve R-Design. De prijzen van de Momentum-uitvoeringen zijn als volgt: