Skoda Kodiaq nu bij de dealer

31 maart 2017 | Sinds deze week is de Kodiaq te zien en te beleven bij de Skoda-dealers. De grote SUV is een ruimtewonder met plaats voor maximaal zeven personen en de grootste bagageruimte in zijn klasse. De veelzijdigheid van de Kodiaq zit hem ook in het brede motorengamma, de keuze uit voor- en vierwielaandrijving en de beschikbaarheid van assistentie- en infotainmentsystemen.

De Kodiaq is een robuuste verschijning met plaats voor vijf personen. De optionele derde zitrij maakt hem tot een praktische zevenzitter. Een typisch Skoda-pluspunt is de enorme bagageruimte: met vijf personen aan boord is al 720 liter beschikbaar. Door de achterbank neer te klappen, komt het totale laadvolume op 2.065 liter. Handig detail: de achterklep is te openen door middel van een voetbeweging.

De Kodiaq is er met keuze uit drie TSI benzinemotoren. De 1.4 TSI is er met 92 kW/125 pk en 200 Nm of met 110 kW/150 pk en 250 Nm. De 2.0 TSI is goed voor 132 kW/180 pk een koppel van 320 Nm. De 2.0 TDI is er in twee versies: 110 kW/150 pk en 340 Nm of 140 kW/190 pk en 400 Nm. Afhankelijk van de motorisering is de Kodiaq er met handgeschakelde zesbak of met automatische DSG-transmissie. Vrijwel alle versies zijn leverbaar met vierwielaandrijving.

Standaard of optioneel zijn Trailer Assist voor eenvoudig manoeuvreren met aanhangers, Area View dat de omgeving in beeld brengt en de veiligheidssystemen Front Assist met City Emergency Brake, de adaptieve Cruise Control ACC en Blind Spot assist dat waarschuwt voor medeweggebruikers in de dode hoek. Ook het aanbod op het gebied van infotainment en connectiviteit is zeer breed. SmartLink koppelt bijvoorbeeld de smartphone aan het infotainmentsysteem van de Kodiaq.

De Kodiaq is er als Active, Ambition en Style. Standaard zijn "Simply Clever" voorzieningen zoals de deurbeschermers en de slaapcomfort-hoofdsteunen achterin. Ook is hij er in Business-uitvoering met lichtmetalen velgen, navigatiesysteem, parkeersensoren, bluetooth telefonie met bediening op het stuur en Climatronic automatische airconditioning.

De Skoda Kodiaq 1.4 TSI 92 kW/125 pk Active is er vanaf € 28.990. De prijslijst van de Business-modellen begint bij € 33.030 voor de Kodiaq 1.4 TSI Ambition Business.