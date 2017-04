Seat

Seat gaat versnellingsbakken produceren voor Volkswagen

31 maart 2017 | Seat Componentes gaat in Barcelona alle MQ281-versnellingsbakken maken voor de Volkswagen Group. Met behulp van een pov-camera toont de fabrikant het productieproces van een versnellingsbak in 60 seconden. Elke 27 seconden verlaat een nieuwe versnellingsbak Seat Componentes. Daarmee is de fabriek binnen de Volkswagen Group nummer 1 in productietijd van vijfversnellingsbakken. Om precies te zijn is zo'n bak klaar in één uur en 41 minuten.