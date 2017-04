Dacia introduceert Logan MCV Serie Limitee Stepway

30 maart 2017 | Dacia introduceert de Logan MCV als Série Limitée Stepway. Deze speciale versie van de Logan MCV onderscheidt zich met stoere designkenmerken en een grotere bodemvrijheid. Verder heeft deze uitvoering een extra riante uitrusting voor een prijs vanaf 16.880 euro. De Logan MCV Série Limitée Stepway is vanaf april te bestellen en staat eind mei bij de Dacia dealer in de showroom.

De Dacia Logan MCV Série Limitée Stepway heeft onder meer standaard airconditioning, cruisecontrol, parkeersensoren achter, elektrisch te bedienen ruiten voor én achter, Hill-Start Assist, een met leder bekleed stuurwiel en het MEDIA NAV multimedia- en navigatiesysteem met 7 inch touchscreen inclusief DAB+. Het interieur kenmerkt zich door koperkleurige accenten rond de ventilatieroosters, op de middenconsole en in de stoelbekleding.

Het interieur van de Dacia Logan MCV biedt sinds de facelift voor modeljaar 2017 meer comfort dankzij de verbeterde ergonomie. De knoppen van de elektrisch bedienbare ruiten bevinden zich nu in de deurpanelen, de auto is voorzien van one-touch richtingaanwijzers en verlichting in het dashboardkastje, de neerklapbare armsteun is geïntegreerd in de bestuurdersstoel. De knoppen op het nieuwe vierspaaksstuurwiel zijn beter afgewerkt en onder het grote Dacia-logo prijkt nu de aanduiding Stepway.

De nieuwe Dacia Logan MCV Série Limitée Stepway onderscheidt zich uiterlijk verder met een badge op de zijkanten en door de zwarte zijskirts en wielkastverbreders. De buitenspiegelkappen en dakrails zijn uitgevoerd in de kleur Dark Metal. De bumpers zijn tweekleurig en aan de achterzijde monteert Dacia een satijnglanzend chroomkleurige skidplate. Verder heeft de Dacia Logan MCV Série Limitée Stepway met 174 mm een 50 mm grotere bodemvrijheid dan de reguliere uitvoering. De 16 inch Bayadere-designwielen in de kleur Dark Metal én de Stepway-striping maken de stoere uitstraling compleet.

Bij de introductie van de nieuwe Logan MCV Série Limitée Stepway zijn er, naast de huidige kleuren, drie speciale carrosseriekleuren leverbaar: Brun Vision, Gris Islande en Bleu d'Azurite.

Ook de Série Limitée Stepway-uitvoering van de Logan MCV biedt keuze uit benzine- en dieselmotoren. De TCe 90-benzinemotor met Stop / Start verbruikt met zowel de handgeschakelde vijfversnellingsbak als met de geautomatiseerde Easy-R-transmissie 5,1 l/100 km (onder voorbehoud van definitieve homologatie). De CO2-emissie komt uit op 115 resp. 114 g/km. De dCi 90-dieselversie, eveneens met Stop / Start en een handgeschakelde vijfversnellingsbak, laat een verbruik van 3,9 l/100 km en een CO2-uitstoot van 100 g/km noteren.

De prijzen:

TCe 90 Stop & Start € 16.880,-

TCe 90 Easy-R € 17.380,-

dCi 90 Stop & Start € 19.480,-

De genoemde vanafprijs is een adviesprijs en is inclusief onvermijdbare kosten, nodig voor aflevering van de auto aan de klant. Optionele pakketten en/of uitrusting zijn altijd de keuze van de klant en kunnen desgewenst tegen meerprijs geleverd worden.