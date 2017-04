Daimler publiceert duurzaamheidsrapport

29 maart 2017 | Digitalisering, elektrificatie, autonoom rijden en nieuwe mobiliteitsconcepten: op dit moment vinden de grootste veranderingen op mobiliteitsgebied plaats in meer dan 130 jaar. Daimler streeft ernaar om op een duurzame manier in te spelen op deze veranderingen, om het succes van het bedrijf ook voor de toekomst veilig te stellen. Dat is de conclusie van het duurzaamheidsrapport dat Daimer AG heeft gepubliceerd.

De meest recente feiten en cijfers uit het Sustainability Report 2016 werden gepresenteerd door Anke Kleinschmit, hoofd Group Research & Sustainability en Chief Environmental Officer van Daimler AG. "In 2016 daalde ons vlootverbruik in China en de VS met respectievelijk 7 en 6 procent. Ondanks de aanzienlijke stijging van de vraag naar modellen uit het luxesegment in Europa, konden we het vlootverbruik hier op hetzelfde niveau houden. Dit is te danken aan het feit dat het verbruik bij diverse modellen fors is verlaagd." Zo stoot de huidige E220 d Estate (gecombineerd brandstofverbruik 4,2 l/100 km, gecombineerde CO2-emissie109 g/km) gedurende de gehele levenscyclus 26 procent minder CO2 uit dan de voorganger.

Ook op productiegebied werden goede scores behaald. Anke Kleinschmit: "Het EU-project AREUS, dat in 2016 met succes werd afgerond, speelt een pioniersrol bij het ontwikkelen van de energiezuinige autoproductie van de toekomst." AREUS heeft bijvoorbeeld aangetoond dat de recuperatie van de remenergie van robots in combinatie met een intelligent geregeld stroomnet en bufferopslag de efficiëntie met 10 tot 20 procent verbetert. Hernieuwbare energie gaat eveneens een steeds grotere rol spelen bij Daimler. Tussen 2011 en 2016 verdubbelde het piekvermogen van de fotovoltaïsche systemen die bij 18 productiestandplaatsen zijn geïnstalleerd, terwijl het aantal warmtekrachtmodules werd verhoogd van 6 naar 52.

Daarnaast verkent Daimler nieuw terrein met stationaire opslagunits. Zo heeft Daimler in Hannover bijvoorbeeld 3.000 nieuwe accumodules die ook in de Smart Electric Drive-modellen worden toegepast aan elkaar gekoppeld om gezamenlijk een energieopslagsysteem in XXL-formaat te ontwikkelen. In het Duitse Lünen worden 1.000 gebruikte accu's van Smart ForTwo Electric Drive-modellen gebruikt om samen het grootste opslagsysteem met gebruikte accu's ter wereld te vormen. Beide technologieën verminderen de vervuiling die elektromobiliteit met zich meebrengt en dragen tegelijkertijd bij aan het opvangen van onvermijdelijke fluctuaties in de energie-opbrengst van hernieuwbare energiebronnen.

Ook bij de ontwikkeling van een nieuwe generatie rijassistentiesystemen die na de facelift van de S-Klasse door Mercedes-Benz op de markt wordt gebracht, laat Daimler zien dat het voor een duurzame ontwikkeling kiest. De bekende geautomatiseerde rijfuncties zijn uitgebreid, in lijn met de praktijkbehoeften. Dankzij doorontwikkelde camera- en radarsystemen heeft de nieuwe S-Klasse een beter beeld van de verkeerssituatie. Daarnaast maakt dit model voor het eerst gebruik van kaart- en navigatiedata om het rijgedrag te berekenen. De jarenlange ervaring met geautomatiseerd rijden, met name in het programmeren van assistentiesystemen, levert eveneens een belangrijke bijdrage.

Op weg naar autonoom rijden maakt Daimler op systematische wijze gebruik van deze technologietransfer voor alle divisies van het concern, van trucks en bestelwagens tot bussen. Het F015 Luxury in Motion studiemodel wijst net als de Mercedes-Benz Future Bus met CityPilot en de Future Truck de weg naar de toekomst. Naast autonoom rijden behoren de elektrificatie van de aandrijflijn, digitalisering en nieuwe mobiliteitsconcepten tot de megatrends van dit moment. Ze zorgen samen voor de grootste transformatie op mobiliteitsgebied sinds de uitvinding van de automobiel. Om deze uitdagingen aan te gaan en in te spelen op deze toekomstige ontwikkelingen, heeft Mercedes-Benz Cars gekozen voor een gecombineerde aanpak met de nieuwe business unit CASE. De afkorting CASE verwijst naar de strategische pijlers van connectiviteit (Connected), autonoom rijden (Autonomous), flexibel gebruik (Shared & Services) en elektrische aandrijflijnen (Electric).

Naast de technische aspecten zijn er nog andere zaken met betrekking tot geautomatiseerd rijden waaraan aandacht dient te worden besteed. "Nieuwe technologieën vereisen wettelijke bescherming. Het wetsontwerp voor autonoom rijden van de Duitse regering vormt op dat vlak een belangrijke stap. Duitsland is hiermee een van de eerste landen waar een wettelijke basis wordt gecreëerd voor toekomstige technologische ontwikkelingen, al zullen er hier en daar nog wat aanpassingen moeten worden gedaan", aldus Renata Jungo Brüngger. Begin 2017 heeft de Duitse regering het wetsontwerp besproken. Dit heeft betrekking op de geautomatiseerde systemen die nog steeds vereisen dat er een bestuurder aan boord is. Volgens het wetsontwerp mag de bestuurder het besturen van de auto in bepaalde situaties overlaten aan het systeem. De persoon achter het stuur moet echter de besturing wel weer overnemen als het systeem hierom vraagt of als duidelijk wordt dat een ingreep noodzakelijk is. Dit stelt de bestuurder in staat om op sommige momenten andere zaken te doen, zoals het lezen van mails via het infotainmentsysteem. Het wetsontwerp houdt bovendien het beproefde drie zuilen-aansprakelijkheidsmodel in stand, waarbij zowel de bestuurder en de eigenaar van de auto als de autofabrikant verantwoordelijkheid dragen. Dit zorgt voor een goede risicoverdeling, terwijl eveneens voor de bescherming van slachtoffers wordt gezorgd.

De bestaande wetgeving vormt een geschikt kader voor gedeeltelijk autonoom rijden. In de volgende fasen van geautomatiseerd rijden en voor het autonoom rijden van de toekomst, waarbij de bestuurder een passagier wordt, is het zaak dat de wetgeving en de ethische vraagstukken de technologische ontwikkeling bijhouden. Daarbij houdt Daimler rekening met zowel interne als externe standpunten. Het concern is continu in gesprek met experts op het gebied van wetenschap, maatschappij en politiek. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de jaarlijkse Daimler Sustainability Dialogue en bij een symposium dat door Daimler wordt georganiseerd en dit najaar zal plaatsvinden. Intern hebben experts uit verschillende vakgebieden een interdisciplinaire zwermorganisatie opgericht om gezamenlijk te kijken naar de wettelijke en ethische vraagstukken.

Veiligheid is een duurzaamheidsaspect, en het vormt een belangrijke factor voor Daimler en Mercedes-Benz sinds de eerste botsproeven werden uitgevoerd door Béla Barényi. Ondanks alle assistentiesystemen wordt er nog altijd veel aandacht besteed aan de passieve veiligheid. Veiligheidsfeatures worden getest en geoptimaliseerd in het nieuwe Technology Centre for Vehicle Safety (TFS), waar veel mogelijkheden zijn voor auto/auto-tests, het ontwikkelen van assistentiesystemen en PRESAFE alsmede het testen van voertuigconcepten met alternatieve aandrijvingen. Een van de zaken die hier werd ontwikkeld, als optie leverbaar voor de nieuwe Mercedes-Benz EKlasse, is de allround bescherming voor de voorpassagiers dankzij PRESAFE Impulse Side. Dit systeem is in staat om de bestuurder en voorpassagier aan de zijde van de botsing zo ver mogelijk van de gevarenzone weg te schuiven.