Autodelen in Europa groeit

29 maart 2017 | In Europese steden maken steeds meer bewoners gebruik van flexibel autodelen. Dit blijkt uit het kwartaalonderzoek van car2go onder eigen Europese leden. Niet alleen meer stedelingen gebruiken car2go, ook maken leden van het autodeelconcept er vaker gebruik van dan een jaar geleden. Het aantal leden dat meerdere keren per week gebruik maakt van autodelen is gestegen van zestien naar negentien procent.

car2go is het grootste elektrische autodeelconcept ter wereld dat snel in populariteit toeneemt. In 2016 is het gebruik zelfs verdubbeld in de steden met een 100 procent elektrische vloot zoals in Amsterdam, Madrid en Stuttgart. In Amsterdam maken 44.800 leden gebruik van 340 elektrische smart for two's van car2go. Verder blijkt uit het kwartaalonderzoek dat in 2016: leden vaker op een dag een car2go zijn gaan gebruiken (+60%).

negentien procent een car2go meerdere keren per week gebruikt.

autodelen steeds meer wordt gezien als een aantrekkelijk alternatief voor andere vervoersmiddelen zoals het openbaar vervoer. "Onze data onderschrijven de Europese trend die al een tijdje geleden is ingezet: autodeelservices zoals car2go worden een geïntegreerd onderdeel van het dagelijks leven van inwoners in Europese steden", zegt Oliver Reppert, CEO van car2go Group.