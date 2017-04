Skoda toont Vision E

29 maart 2017 | Skoda's deelname aan de Shanghai Motor Show 2017 (19 t/m 28 april) wordt gekenmerkt door veranderingen op het gebied van elektrisch rijden. Met het studiemodel VISION E toont de onderneming de eerste merk-specifieke voorbode van de toekomst van individuele mobiliteit. De vijfdeurs SUV coupé kan geheel elektrisch een afstand van maximaal 500 kilometer afleggen en voldoet aan de level 3-vereisten voor autonoom rijden. Skoda werkt hard aan de elektrificatie van zijn modelreeks en zal in 2025 vijf volledig elektrische modellen in verschillende segmenten aanbieden.

Bij Skoda wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van de mobiliteit van de toekomst. De eerste volledig elektrisch aangedreven en autonoom rijdende conceptauto in de geschiedenis van het merk belichaamt de visie van Skoda op elektroauto's.

De lengte van 4.645 mm, breedte van 1.917 mm en hoogte van 1.550 mm geven de Skoda VISION E een imposante uitstraling. Dankzij de lange wielbasis van 2.850 mm alsmede de korte overhang voor en achter konden de ontwerpers een ruim interieur realiseren. In het toekomstgerichte autoconcept zijn de hogere zitpositie die kenmerkend is voor SUV's en de riante interieurruimte gecombineerd met een dynamisch lijnenspel en een langzaam aflopende daklijn die aan de trekken van een coupé doet denken.

Dankzij het systeemvermogen van 225 kW accelereert de Skoda VISION E onmiddellijk en op sportieve wijze. De topsnelheid bedraagt 180 km/u. De lithium-ion accu's en de recuperatie staan garant voor een actieradius van maximaal 500 kilometer. De aansturing van de twee elektromotoren zorgt ervoor dat ze optimaal samenwerken, waardoor de Skoda VISION E spaarzaam met stroom omspringt. Daarbij worden alle vier de wielen aangedreven, waarbij het vermogen zo over de voor- en achteras wordt verdeeld dat maximale stabiliteit, sportiviteit en veiligheid onder alle omstandigheden worden gewaarborgd.

Met de VISION E geeft Skoda ook een voorproefje van de vormen van autonoom rijden die binnenkort realiteit zullen zijn. Volgens recente onderzoeken zou 15 procent van de nieuw verkochte auto's in 2030 volledig autonoom kunnen rijden. De Skoda VISION E voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld voor de normering 'level 3' voor autonoom rijden. Zo kan de auto in files volledig automatisch rijden, is er een autopilot-functie beschikbaar voor snelwegen, wordt hij op de rijbaan gehouden, is hij in staat inhaalmanoeuvres uit te voeren en kan hij zoeken naar vrije parkeerplaatsen, om daarna volledig automatisch in te parkeren en het parkeervak vervolgens ook weer te verlaten. Dit wordt mogelijk gemaakt door de toepassing van sensoren met verschillende bereiken en tal van camera's die continu de verkeerssituatie monitoren.

Elektromobiliteit speelt een sleutelrol in de wereldwijde groeistrategie van het merk. Skoda ontwikkelt zijn eigen autoconcepten met volledig elektrische aandrijving op basis van het MEB-platform van de Volkswagen Group. De elektrificatie van Skoda's modelreeks begint al in 2019 met de lancering van de Skoda SUPERB met plug-in hybride aandrijflijn. Skoda's eerste serieproductiemodel met volledig elektrische aandrijflijn komt in 2020 op de markt. In 2025 zal de modelreeks zijn uitgebreid met vijf volledig elektrisch aangedreven modellen in verschillende segmenten.