Volvo verlaagt prijs V40 Cross Country

28 maart 2017 | Volvo verlaagt de meerprijs van de Volvo V40 Cross Country naar 1.000 euro. Ook is voor modeljaar 2018 de uitrusting van de V40 Nordic en Volvo V40 Nordic+ uitgebreid. De vanafprijs van 26.995 euro blijft echter ongewijzigd.

De Volvo V40 Nordic is voortaan uitgerust met LED-dagrijverlichting, cruise control en audiobediening op het stuurwiel. Voor de basisversie, de V40 T2 Nordic met 90 kW (122 pk) benzinemotor, geldt desondanks nog steeds de vanaf prijs van € 26.995. De prijzen van de V40 T3 Nordic met 112 kW (152 pk) beginnen bij € 28.995. Voor € 1.000 meer staat de V40 Cross Country T3 Nordic voor de deur, met onder andere meer bodemvrijheid en daarmee hogere instap, zilverkleurige roofrails en 'skid plates' voor een avontuurlijk uiterlijk.

De Volvo V40 Nordic+ is het meest compleet. Zo biedt de V40 T2 Nordic+ van € 29.995 standaardvoorzieningen als Volvo On Call, City Safety, adaptieve led-koplampen, verwarmbare voorstoelen, parkeerverwarming, een automatisch dimmende binnenspiegel en elektrisch inklapbare buitenspiegels.

Alle uitvoeringen van de V40 en V40 Cross Country hebben bij zakelijk gebruik 22 procent bijtelling. Dat komt neer op een netto bijtelling per maand vanaf € 195 voor een V40 en vanaf € 222 voor een Volvo V40 Cross Country, bij 40,8 procent inkomstenbelasting. Met een meerprijs van € 27 per maand is de upgrade naar de V40 Cross Country voor leaserijders ook makkelijker geworden.