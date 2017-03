Harrods kiest voor Nissan e-NV200

28 maart 2017 | Het welbekende warenhuis Harrods in de Londense wijk Knightsbridge heeft een volledig elektrische Nissan e-NV200 opgenomen in het wagenpark. De bestelauto wordt dagelijks ingezet voor het afleveren van goederen aan klanten. Nissan heeft tot dusver al meer dan 27.000 elektrische voertuigen afgeleverd aan Europese bedrijven.

Harrods, dat al sinds 1834 bestaat en gespecialiseerd is in luxegoederen, nam de elektrische e-NV200 deze week in ontvangst. De Nissan e-NV200 is speciaal voor Harrods aangepast: de laadruimte is voorzien van een koelsysteem en speciale rekken, zodat verse goederen onder perfecte omstandigheden bij de klant worden bezorgd. Het uiterlijk van de elektrische bestelauto valt extra op dankzij de traditionele groen-met-goudkleurige Harrods-livery.

De Nissan e-NV200 heeft een bereik van 170 kilometer (NEDC). Hierdoor is de bestelauto uitermate geschikt voor stadsdistributie. In Londen levert de e-NV200 ongeveer vijftig bestellingen en legt gemiddeld 240 kilometer per week af. Verder stoot de elektrische Nissan geen CO2 of NOx uit en heeft daarmee een positieve invloed op de luchtkwaliteit in de Britse metropool.

In 1919 nam Harrods Amerikaanse elektrische bestelbussen van Walker in gebruik. Het wagenpark bestond al snel uit zestig exemplaren, waarmee goederen werden afgeleverd aan lokale klanten. Toen voertuigen met benzinemotor populairder werden, vervingen die geleidelijk de elektrische bestelauto's. Maar tijden veranderen. De introductie en ontwikkeling van nieuwe technologie en de verbeterde infrastructuur bieden uitstekende mogelijkheden om wederom voor een volledig elektrische bestelauto te kiezen.

Nissan is sinds 2010 toonaangevend op het gebied van elektrische auto's. De fabrikant biedt diverse Intelligent Mobility-oplossingen voor iedereen en heeft wereldwijd al 290.000 elektrische auto's verkocht. Harrods treedt toe tot een lijst met wereldwijd meer dan negenhonderd bedrijven die voor duurzaam Nissan-transport hebben gekozen.